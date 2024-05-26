七大工業國（G7）財政部長25日於義大利斯特里薩（Stresa）會後發表包含47個要點的聯合聲明稱，各國對中國貿易政策共同表達擔憂，未來計畫採取措施，確保「所有經濟體得以擁有公平的競爭環境」，並已對運用俄羅斯資產援助烏克蘭產生一定共識。
G7財長聲明在第3點就表明對中國貿易政策與工業產能過剩的擔憂。指出中國全面利用非市場政策，損害G7的勞工、產業與經濟韌性。並稱G7將繼續監測產能過剩的潛在負面影響，並考慮採取措施確保競爭環境公平，以符合世界貿易組織的原則。
針對以色列和巴勒斯坦，聲明敦促以色列政府維持與巴勒斯坦間的代理銀行服務繼續運作，並將收入歸還巴勒斯坦權利機構，以應對當地緊急財政需求。同時也呼籲取消或放寬對商業產生負面影響的其他措施，避免西岸地區經濟狀況進一步惡化。
G7財長聲明重申，被凍結的俄羅斯資產將繼續保持凍結，「直到俄羅斯為烏克蘭的損失付出代價」。聲明稱，會議在討論可行方案上有所進展，以便根據國際法和各國法律體系，讓烏克蘭受益於俄羅斯主權資產生成的鉅額利息收入。
此外，聲明也表示，G7將致力進一步實施金融和經濟制裁，以減少俄羅斯收入來源和對烏克蘭發動戰爭的能力，包括能源收入和潛在開採能力，並將對協助俄羅斯軍事工業取得先進原料、技術的個人與實體發動制裁。G7也關切世界各地（包括中國）向俄羅斯轉移軍民兩用產品。
義大利財長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）於新聞發布會表示，各國財長一致希望在6月13至15日G7領袖峰會前提出「完全明確」的提案。G7各國都對運用俄資產利息的提議抱有強烈政治立場，雖然目前存在重大技術與法律問題，但我們有堅定決心找出解決方案。
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