台股牛氣沖天！今年迄今還不到5個月，加權指數已噴漲3,634.53點，更在上周三收在21,551.83點，改寫史上新高價位，表現遠超乎市場預期，高股息ETF資金買盤是推升台股的一大助力。

盤點去（2023）年之前掛牌的17檔高股息ETF，今年以來創新高天數，20日以上的有國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）、復華富時高息低波（00731）、群益台灣精選高息（00919），大華優利高填息30（00918）也有19天，富邦特選高股息30（00900）、群益半導體收益（00927）則有18天。

元大台灣價值高息（00940）、野村趨勢動能高息（00944）等多檔人氣高股息ETF換股，多檔金融、營建、航空股入選，包括京城銀（2809）、玉山金（2884）、冠德（2520）、華固（2548）、長榮航（2618）等，接下來仍有多檔ETF調整，資金向高股息股靠攏。

法人表示，台股已形成類股輪動格局，主要題材仍圍繞AI及高股息，5至7月是除權息旺季，高股息題材有資金支撐，可追隨投信選股，偏多架構有望延續至6月。

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