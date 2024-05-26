【時報記者林資傑台北報導】晶圓代工龍頭台積電(2330)宣布啟動「Eco Plus!－生態共融計畫」，串聯企業內外部資源，強化生物棲地連結、提升物種生存力，並發起獎勵制度支持生物多樣性潛力人才與重要生態研究，盼從棲地、物種、知識培力三大面向，加速推動生態復育與自然教育培力實踐。
台積電致力營造科技與生態平衡，為確保生態系統永續使用並維持生物多樣性，2022年第四季啟動營運廠區「自然與生物多樣性依賴及衝擊評估」， 2023年提出「生物多樣性宣言」，承諾採用「避免、減少、復育及抵減」的衝擊減輕對策，落實維護生物多樣性相應行動。
台積電今年宣布啟動「Eco Plus!－生態共融計畫」，深化展延長期以來的廠區周邊生態維護與稀有物種復育行動，擴大串聯政府單位、非營利組織與非政府組織、學術機構與企業夥伴資源，在現有行動基礎上進行策略強化與效益整合，亦推動教育培力，為綠色保育行動賦能。
「Eco Plus!－生態共融計畫」涵蓋棲地面、物種面、知識面三大主軸。首發以台中廠區周邊起步，攜手觀察家生態顧問公司連結筏子溪與大肚山的破碎生物棲息地，推動友善農作、山林綠帶營造與廊道結構物切割改善、溪流藍帶友善管理等棲地營造與保護，完善淺山庇護傘。
物種保育方面，除了長期進行的近自然林營造與稀有物種生態復育，台積電本次計畫將新增納入巴氏銀鮈、環頸雉、草鴞、穿山甲、石虎、柴棺龜等6種瀕危物種保育，藉以穩固生物多樣性基礎。
知識面部分，台積電則呼應生物多樣性宣言中的推廣自然與環境教育策略，攜手農業部生物多樣性研究所、野鳥學會建立生物多樣性獎項，激勵全台大專院校與研究機構、碩／博士生、生態相關學生社團等提出保育研究與計畫。
同時，此計畫將邀請研究機構、非營利組織與非政府組織據此發展落地執行規畫，目標為支持及培育達96名生態潛力學者與63件關鍵生態研究，並透過舉辦生物多樣性交流研討會，促進跨域交流和國際人才接軌。
此計畫亦透過「eBird Taiwan鳥類資料庫」與「iNaturalist愛自然」推廣公民科學家，建構全齡生態教育策略，為環境友善與生態保護意識的建構播下關鍵種子，進而投入資源發展Merlin APP 鳥音辨識工具與AI物種辨識系統，深化與擴充台灣在地生態資料庫。
台積電人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅表示，很高興能擔起號召者的角色與責任，攜手產官學研夥伴進行資源串聯與整合，宣布啟動「Eco Plus!－生態共融計畫」。展望未來，期許能在全球營運據點展開類似計畫，全面實踐科技與生態共榮願景。
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