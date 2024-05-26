台股今年以來以17,939.79點開始起漲，上周五（24日）收在21,565.34點，上漲3,634.53點，累計漲幅達20.3％，不只是亞股之冠，更位居全球股市第五強，加權指數上周寫下21,668點歷史新高價位，6月有機會再攀高峰。

台股5月累計已漲1,168.74點，力拚5月「周周都上漲」紀錄，月線連四紅呼聲也很高，有機會改寫2020年11月至2021年4月間，月線連六紅以來的最長連紅紀錄；法人認為，台股現階段均線多頭排列，月線20,874點有撐，上檔無明顯壓力區，有望挑戰22,000點。

觀察今年漲幅超過200％以上個股，以台股首檔博奕概念股泰偉（3064）漲幅最驚人，強漲886.36％，近期也連漲9個交易日，短線漲幅也來到100.18％，輝達概念股所羅門（2359）也有338.62％的強勢表現。

其他還有吉茂（1587）232.03％、易發（6425）226.15％、天良（4127）212.76％、德晉（3466）200.8％；資深股民提醒，現在股價漲幅太高，然而營收卻沒有跟著股價飆漲，恐怕會重演英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）等老牌AI股的走勢。

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