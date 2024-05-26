美國貿易代表署（USTR）25日宣布，針對301條款所涉及來自中國的352項進口商品、77項疫情相關商品的進口關稅豁免期，將延長至6月14日，另外部分商品僅延至5月31日到期。針對美國稍早祭出的關稅大棒，中方近日也回擊歐美實施共聚聚甲醛反傾銷調查、對美前眾議員麥克‧加拉格爾實施反制等手段，但從實際貿易需求角度來看，美國總統拜登仍決定延長關稅豁免期。
回顧美國前總統川普執政時，藉由打擊貿易夥伴不公平行為的《1974年貿易法》第301條，在2018、2019年對中國加徵懲罰性關稅。之後上台的拜登政府，基本上延續了這些關稅，並在2022年啟動對華加徵關稅的審核。
而拜登政府14日發布對上述審核行動後，針對301條款調查所採取行動的四年期審查報告，進一步宣布對來自中國180億美元進口商品加徵關稅。具體包含電動車關稅從25%增加至100%、半導體從25%增至50%，以及其他如鋼鋁產品、電池零件、港口起重機等。
雖然加徵關稅力道擴大，但為方便進行過渡，美國貿易代表署25日表示，會將其中352項進口商品、77項疫情相關商品的關稅豁免期延長至6月14日，包含飼養動物的機器、直流馬達、血壓監測儀以及專為未連接網路的空調或暖氣系統設計的恆溫器。
美國貿易代表署也說明，有164項商品豁免仍只延至5月31日到期，以支持將供應鏈轉移出中國的努力。同時有102項商品因大眾沒有提出要求，所以沒有延期。
在美國加大關稅作為中美貿易對抗手段後，中方近期也給出反擊，一周內連續對美國企業、個人進行四波制裁。
包括19日對歐美等地的共聚聚甲醛進行反傾銷調查；21日宣布對麥克·加拉格爾實施反制措施；20日宣布將美國軍工企業波音防務、空間與安全集團加入不可靠實體清單，22日再宣布對12家美國軍工企業與10名高層人員實施反制。
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