新加坡香格里拉對話會將於5月底至6月初於新加坡舉行，中美防長將在會議期間，面對面會談。圖為美國國防部長奧斯汀。（新華社）

美國國防部當地時間24日宣布，美國國防部長奧斯汀預計下周將出席在新加坡舉行的年度重要防務會議期間，會晤中國國防部長、海軍上將董軍。這將是兩位防長今年4月通電話之後首次見面。由於時值解放軍剛結束圍台軍演，美國五角大廈批評中方此舉魯莽之際，雙方的對話料將涉及台灣問題。

據美國之音報導，奧斯汀和董軍預計將於下周在新加坡舉行的香格里拉對話期間會面。參加這場年度活動者包括來自50多個國家的防長和政府官員。

就在五角大廈宣布美中防長將要會面之際，中共解放軍23至24日在台灣周圍展開圍島軍事演習，以回應賴清德總統的520就職演說。針對共軍演習，五角大廈發言人批評北京的做法魯莽、升高危險，侵蝕數十年來長期維持區域和平與穩定的模式。美國國務院發言人呼籲，強烈敦促北京克制自身行動，美國重申中方不應以台灣民主政權常態交替為藉口，實施挑釁或脅迫作為。

去年11月，美國總統拜登與中國國家主席習近平在加州舊金山會晤，雙方強調需要保持溝通管道的暢通，兩國政府隨後開始增加雙邊接觸。

美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）5月16日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌進行視訊通話，討論美中關係、南海等議題，瑞特納重申美國致力於一中政策，重申維持台海和平穩定的重要性。

董軍是前中共海軍司令員，在他的前任李尚福被免職後，董軍於去年12月下旬被任命為中國國防部長。董軍今年4月與奧斯汀通電話，討論烏克蘭戰爭、南海航行自由、台灣和北韓等議題。奧斯汀上一次會晤中國防長是在2022年12月。他會晤了時任國防部長魏鳳和，當時他們在柬埔寨參加一場區域防長會議。

今年的香格里拉峰會將於5月31日至6月2日在新加坡香格里拉酒店舉行，預計將接待來自全球40多個國家的國防和安全機構的550多名代表。

據會議主辦方英國國際戰略研究所（IISS）官網發布的日程，今年的全體會議共分7節，與會的各國防長將在這一環節發表演講，主要議題包括美國在印太地區的戰略夥伴關係、在競爭中加強危機管理、在亞太地區建立安全合作、跨地區安全秩序挑戰、中國與全球安全、維持印太地區安全以及構想維持地區穩定的方案。同時，6場分組會將會圍繞AI人工智慧、地區和平與穩定、全球人道主義行動等議題展開。