立法院24日審議國會改革法案，數萬民眾在立法院外聚集發起抗議活動，賴清德總統發聲說，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯。對此，前民進黨立委林濁水認為，國會改革是「等了30年的好事」，遲早要發生，否則都只能是半吊子，第一次國會改革終於在台灣轟轟烈烈的鬧開了。政治學者施正鋒則說，4成民意選出來的總統，高談闊論人民的權力，難道6成選民支持的在野黨國會議員就沒有監督行政的權力？
林濁水指出，國會改革延遲了30多年，革命不是請客吃飯，憲改牽動了巨大無比的政治利益變動，也註定不可能是請客吃飯，「當年國會全面改選、總統直選，註定是在轟轟烈烈的群眾運動中誕生的，現在看來，國會改造也正是如此。」
林濁水表示，當年民進黨和憲改運動群眾互相支援、合作無間，現在呢？看來有合作、更有尷尬的不得了的地方，但是無論如何，國會改革是憲政樞紐性改革，一旦啟動，憲政體制中行政與立法的權責關係必然要被逼上台面，無從迴避。
施正鋒昨說，他曾聽過國民黨立委抱怨跟行政單位要資料都不給，其實很多民進黨立委要資料，行政單位也不給，部會囂張成這個樣子，就是因為國會的權力不夠，有國會調查權才能制衡行政權，民進黨自己過去都提過，國會調查是監督行政最基本的。
他也提到，民進黨現在說有些東西有機密，但調查權是調查相關人，並非一般老百姓，且針對有機密的部分，也可以關起門來調查。
另外，針對賴清德總統24日深夜發聲，施正鋒說，以前民進黨抗爭是因為國民黨是威權時代的執政黨，現在民進黨自己是執政黨卻在抗議，應該是「當家不鬧事」。
他說，賴總統說要尊重人民權利，而他是4成民意選出來的總統，難道6成選民支持的在野黨國會議員，就沒有監督行政的權力？顛倒是非、領導無方，有像是在當家作主的嗎？去念一點書，看人家美國總統朝小野大，到底是怎麼努力在做。
他說，美國有一半時間是朝小野大，聯邦政府和各州政府制衡，這時候總統就要發揮領導力和說服力，只有全面執政的時期，總統才不用發揮說服力，「難道他現在認為自己是民選皇帝嗎？賴清德根本是剛愎自用」。
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