中日韓將於26至27日舉行暌違4年半的三國領袖峰會，預定會後發布共同宣言。根據日媒披露的草案內容，共同宣言涉及北韓問題及「反對片面改變現狀的嘗試」，中方對以上措詞有所保留，磋商可能因此觸礁。分析稱，本次峰會極可能略過棘手的地緣政治，轉而處理貿易、供應鏈和人員往來等實際合作議題。

據日本《讀賣新聞》報導，宣言目前由三方事務人員進行最後討論，屆時將確認「參與基於法治的國際秩序」，並反對「藉由武力或威嚇片面改變現狀的嘗試」。根據現階段掌握的草案，面對北韓加速研發核武器及彈道飛彈，三國將強調「維持東北亞和平穩定是共同利益及責任」，並主張「朝鮮半島完全非核化為三國共同目標」。為實現目標，三國將同時強調履行安理會制裁北韓決議的重要性，並要求立即解決北韓綁架日本人等問題。

在經貿合作領域，共同宣言還將明確加速談判簽訂「中日韓自由貿易協定」（FTA）、定期舉行部長級會議，並將三國間貿易額從7700億美元推升至1兆美元。

日本首相岸田文雄24日接受日媒共同社專訪，強調中日韓三國對區域和平共榮肩負關鍵責任，也展現積極推進中日與日韓關係的決心。岸田表示，儘管三國在安保及歷史認知已多次對立，但期許以坦率討論在各領域推動實務合作。至於國際經濟秩序，岸田認為因三方立場各有出入，必須就實質措施達成共識。

岸田還表示，希望三國領袖峰會定期化，並有意與中國總理李強舉行雙邊會談，透過領袖級對話坦率交換意見。他強調將保持與中國國家主席習近平的對話，早日解決歷史遺留問題，建構穩定中日關係。對於日韓關係，岸田則期待在邦交正常化60周年之際，簽署符合時代趨勢的合作協議。

東京大學經濟安全研究計畫副主任川井大介對法新社直言，峰會在安全領域不會取得任何實質性成果，關鍵在於緩和中國對日韓的緊張局勢。考慮到台海問題，日韓對東亞軍事局勢升級深感擔憂，三國領袖將尋求有望達成三方共識的議題，例如經貿或區域災害應對。

此外，日本放送協會（NHK）引述日本官員說法稱，日本防衛大臣木原稔計畫於5月底的新加坡香格里拉論壇與韓國防長申源湜會晤。雙方預定討論如何防止2018年雷達鎖定爭議重演，並恢復自事發以來中斷的兩國軍事交流。