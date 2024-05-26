行政院長卓榮泰25日上任後第一個周末，率經濟部長郭智輝赴桃園市龜山區視察台電桃園區處穩定供電作業。卓揆強調「電路是國安政策問題」，台灣的發展快到電力無法因應，這是國家的幸運，而政府也須概括承受；郭智輝直言桃園頻繁跳電「跟電不足完全無關」，並透露三接將於明年第1季運轉。

電路是國安問題 台電必須協助

桃園4月停電35次，卓榮泰說，上任後的第一個周末便前來視察，因同仁辛勤在修復饋線問題，而絕大多數的跳電事件是外界因素及人為疏忽，政府的任務就是將這些因素降低，達到事前防範、事後補救。台灣在世界產業供應鏈扮演重要角色，安全穩定的供電是政府對人民的承諾，請台電同仁必須協助政府「達成承諾」。

雖然桃園市政府不知卓揆下鄉視察供電，現場無市府官員與會，不過卓揆致詞指出，線路不足、變電所不夠，都是中央及地方政府可以改進之處，需要加強與地方政府聯繫，也會適時要求地方政府配合，桃園市10年內增加了20萬人口，政府沒有做好公共服務，過去有所疏失，未來會盡力改善。

「電路是國安政策問題。」卓揆直言，台灣的發展快到電力無法因應，這是國家的幸運，而政府也須概括承受；政府對人民的承諾建立在每一根電纜、電桿及變電所上，未來這條路要走得順暢、供電品質要安全穩定，才能提高台灣的地位也增加國家安全。

郭智輝說，桃園地區近期頻繁跳電，都因配電老化、人口增加而饋線不足，「跟電不足完全無關」。今年仍將有兩波時段的用電量大，包括夏季及10月，「政府已做好準備，不會缺電」。另台灣中油第三座液化天然氣接收站工程，預計於明年第1季開始運轉。

解決桃園頻跳電 將增設變電所

台電總經理王耀庭說，桃園地區用戶數近10年增加近20萬戶，增幅為18.1％，饋線數僅增加4.4％，主因為變電所興建受阻，導致饋線數增加幅度遠小於用戶成長幅度。配電線路維護預算去年3.6億元，今年已增至5億元，加上專案工程2億元，配電工程執行改良作業1億元。桃園地區1109條饋線中，1年內有11％達5次停電、29％未達5次、60％無事故，因此桃園區處已啟動專案，針對弱點的120條饋線進行巡檢維修改善。

提到解決桃園地區頻繁跳電的方法，王耀庭說，台電近兩年將增加超過百名人力，今年增加56名、明年約50名，台電也會將裸露設備被覆化，避免外力碰觸導致跳電，另增設變電所也是重要步驟，否則從既有饋線延長，對線路有負擔，而增設變電所也會配合都市計畫提出要求。

核三廠將除役 立委籲研議延長

國民黨立委牛煦庭表示，分階段處理台灣能源問題有其必要性，桃園本身是工商大縣，電網壓力本就大，過去過度依靠降壓降頻的結果桃園首當其衝，過去針對桃園大幅增加電網等的預算，但根本問題還是能源政策，因此期盼賴政府參考專家與在野黨意見，對核能持開放態度，共商解決之道，至於是否排進議程要先在黨內開會才會有結論。

立委王鴻薇則認為，卓榮泰視察桃園供電問題有必要，確實桃園1個月多次跳電有異常，肯定卓的態度，然而供電問題根本是能源政策是否應修正，卓說不放棄非核家園，難道要繼續開下去？核三廠除役在即，若沒動作仍會面臨供電短缺、發電成本提高等問題，也會說服經濟與教育文化委員會召委排案研議是否延役。