行政院長卓榮泰25日上任後第一個周末，率經濟部長郭智輝赴桃園市龜山區視察台電桃園區處穩定供電作業。卓揆強調「電路是國安政策問題」，台灣的發展快到電力無法因應，這是國家的幸運，而政府也須概括承受；郭智輝直言桃園頻繁跳電「跟電不足完全無關」，並透露三接將於明年第1季運轉。
電路是國安問題 台電必須協助
桃園4月停電35次，卓榮泰說，上任後的第一個周末便前來視察，因同仁辛勤在修復饋線問題，而絕大多數的跳電事件是外界因素及人為疏忽，政府的任務就是將這些因素降低，達到事前防範、事後補救。台灣在世界產業供應鏈扮演重要角色，安全穩定的供電是政府對人民的承諾，請台電同仁必須協助政府「達成承諾」。
雖然桃園市政府不知卓揆下鄉視察供電，現場無市府官員與會，不過卓揆致詞指出，線路不足、變電所不夠，都是中央及地方政府可以改進之處，需要加強與地方政府聯繫，也會適時要求地方政府配合，桃園市10年內增加了20萬人口，政府沒有做好公共服務，過去有所疏失，未來會盡力改善。
「電路是國安政策問題。」卓揆直言，台灣的發展快到電力無法因應，這是國家的幸運，而政府也須概括承受；政府對人民的承諾建立在每一根電纜、電桿及變電所上，未來這條路要走得順暢、供電品質要安全穩定，才能提高台灣的地位也增加國家安全。
郭智輝說，桃園地區近期頻繁跳電，都因配電老化、人口增加而饋線不足，「跟電不足完全無關」。今年仍將有兩波時段的用電量大，包括夏季及10月，「政府已做好準備，不會缺電」。另台灣中油第三座液化天然氣接收站工程，預計於明年第1季開始運轉。
解決桃園頻跳電 將增設變電所
台電總經理王耀庭說，桃園地區用戶數近10年增加近20萬戶，增幅為18.1％，饋線數僅增加4.4％，主因為變電所興建受阻，導致饋線數增加幅度遠小於用戶成長幅度。配電線路維護預算去年3.6億元，今年已增至5億元，加上專案工程2億元，配電工程執行改良作業1億元。桃園地區1109條饋線中，1年內有11％達5次停電、29％未達5次、60％無事故，因此桃園區處已啟動專案，針對弱點的120條饋線進行巡檢維修改善。
提到解決桃園地區頻繁跳電的方法，王耀庭說，台電近兩年將增加超過百名人力，今年增加56名、明年約50名，台電也會將裸露設備被覆化，避免外力碰觸導致跳電，另增設變電所也是重要步驟，否則從既有饋線延長，對線路有負擔，而增設變電所也會配合都市計畫提出要求。
核三廠將除役 立委籲研議延長
國民黨立委牛煦庭表示，分階段處理台灣能源問題有其必要性，桃園本身是工商大縣，電網壓力本就大，過去過度依靠降壓降頻的結果桃園首當其衝，過去針對桃園大幅增加電網等的預算，但根本問題還是能源政策，因此期盼賴政府參考專家與在野黨意見，對核能持開放態度，共商解決之道，至於是否排進議程要先在黨內開會才會有結論。
立委王鴻薇則認為，卓榮泰視察桃園供電問題有必要，確實桃園1個月多次跳電有異常，肯定卓的態度，然而供電問題根本是能源政策是否應修正，卓說不放棄非核家園，難道要繼續開下去？核三廠除役在即，若沒動作仍會面臨供電短缺、發電成本提高等問題，也會說服經濟與教育文化委員會召委排案研議是否延役。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：