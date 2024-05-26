解放軍東部戰區23、24日釋出對台軍演訊息「聯合利劍-2024A」。怎麼解讀這個資訊？首先在政治上，針對賴清德毫無疑問。
其次，在蔡英文時代的「利劍」實在不怎麼「利」，因為當時的「聯合利劍」沒有「A」，而現在的利劍多了「A」，表示未來的利劍不止一個，還會有B、C、D......。
最後，如果把目前解放軍的「A」當作基礎，那麼，之後的B、C、D......會是什麼呢？從軍事的觀點看，佔據制高點表示制勝的前提，有點兒軍事大腦的都知道，切斷敵軍的後勤補給線等於切斷其生命線。
此次聯合利劍2024A軍演，表示台灣本島任何後勤補給已被切斷，連美軍都進不來，怎麼補給台灣本島呢？這一切只是「形」與「勢」的表現，軍事的基本認識而已！從蔡英文時代開始以至今，御用軍事專家們刻意曲解「形」與「勢」、甚至於不解何為「形」與「勢」，以為美軍軍備及其影響力足以保障台獨勢力。
其次，過去台灣過度濫用大陸方面的善意，所謂的善意就是未來治理台灣的基礎、以及民心向背，所以解放軍一直未下狠手。但是這個「A」實在令人擔心，之後的B、C、D...如何讓「睡著的人」醒過來呢？
「溫水煮青蛙」可說是當前大陸對台灣的手段，「A」是「形」與「勢」，台灣方面還可以裝睡，究竟「形」與「勢」只是打嘴炮，無論過去的消耗戰或麻痺戰，只要「吃定了」大陸方面的善意，來幾艘軍艦或海巡艦，那又如何？這個「溫水」實在不怎麼樣！
基於「溫水煮青蛙」原則，如果還有「聯合利劍B」，我們幾乎可以判斷，這個「B」所針對的將是國軍海空軍，如果大陸方面宣布開啟「聯合利劍B」的話。當然，「聯合利劍B」的溫度將會高於「聯合利劍A」。
至今為止，解放軍尚未對國軍下狠手，例如針對國軍戰機拋撒鋁箔條或照射雷射光、或切斷水面艦網通等等，當國防部宣布將派遣「聯合情監偵系統綿密掌握...」，結果升空的戰機和出海的軍艦全部失聯，數據鏈、通信網路、雷達全部斷開......，但不知執政黨和國防部軍事專家們如何解釋？
還有，國軍慣於「上一場戰爭」，也就是823炮戰，這是國軍唯一的戰鬥經驗，這可能是個非常不幸的經驗，因為這坐實國軍基於「上一場戰爭」的經驗，得到「陣地作戰」是本島防衛的基礎，幾個作戰區不過就是劃分5個大型陣地，本質上，和66年前的金門炮戰陣地戰有啥不同？
如今有了許多新武器，例如無人作戰載具，但是國防部把這些武器全部分配給基層部隊，卻不願意承擔作戰成敗。遇到不久解放軍「聯合利劍C」的話，國防部又將怎麼處理呢？
（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）
※以上言論不代表旺中媒體集團立場※
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：