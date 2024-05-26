【時報記者王逸芯台北報導】電信業周末拚場!2024「hito流行音樂獎」昨(25日)晚登場，中華電(2412)作為獨家合作夥伴，於Hami Video及MOD提供用戶免費收看。台灣大(3045)則以行動支持體育，連續第7年攜手「富邦悍將」舉辦「悍將中學主題日」，首登大巨蛋，並結合自家科技，為集團職棒球隊應援，更透過科技與球迷進行互動。
中華電獨家和昨日在小巨蛋登場的2024「hito流行音樂獎」合作，於Hami Video及MOD提供用戶免費收看。除音樂盛事外，中華電長期支持運動產業發展，提供國內外各大賽事轉播服務。NBA東西區冠軍賽如火如荼進行中，Hami Video場場提供免費收視直播；Hami Video轉播美國職棒大聯盟，提供全台最多每天四場賽事直播。Hami Video提供月月獨家、周周強檔的影劇內容，依據資策會產業情報研究所(MIC)公布台灣影音觀看行為調查，中華電Hami Video為用戶選擇「訂閱國內平台」第一名，並為用戶「國內平台偏好」前二名，為電信業者OTT品牌排行第一名，顯示「中華電信Hami Video為最多用戶選擇訂閱，也是用戶選擇電信OTT影音平台的首選」。
台灣大(3045)以實際行動支持體育發展，連續第7年攜手「富邦悍將」舉辦「悍將中學主題日」，今年首次前往臺北大巨蛋「校外教學」，昨日參與人數滿場、近2萬人，創下富邦悍將主場進場人數隊史新高，更由台灣大總經理林之晨擔任悍將中學家長會長。台灣大表示，本次悍將中學主題日首度校外教學，台灣大結合科技實力，大玩虛實整合創意，邀請台灣大最新吉祥物「台哥Duck」登上大巨蛋大螢幕，大跳富邦悍將年度應援曲Go Stronger。另外，台灣大也攜手富邦悍將於場外提供的五大活動，包括台灣大最新一站式充電營運服務MyCharge首次於主題日亮相，開放球迷體驗。台灣大MyMoji首次與富邦悍將合作，在MyMoji App內建置富邦悍將主題球衣及嗆司曲應援動作，球迷可跨越虛實應援，再免費加贈製作8張動態貼圖。
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