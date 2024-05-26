大陸製造業活動連續兩個月擴張後，5月製造業採購經理人指數（PMI）即將公布。大陸統計局此前公布的4月分製造業PMI為50.4，較3月下降0.4個百分點，但略高於市場預期的50.3。
第一財經研究院5月公布「第一財經首席經濟學家信心指數」為50.52，維持在榮枯線以上。經濟學家認為，宏觀經濟復甦動能增強，在相關政策不斷落實到位的情況下，未來大陸經濟將持續修復。
KPMG大陸研究院宏觀經濟研究所所長蔡偉認為，4月大陸製造業PMI維持在擴張區間，雖略較3月回落，但回落幅度明顯小於歷年同期，顯示宏觀經濟回升動能穩定。
結構方面，生產優於需求，外需優於內需，另在發展新質生產力、大規模設備更新和消費品以舊換新政策支持下，裝備製造業和高技術製造業等經濟新動能繼續較快擴張。
KPMG於21日公布2024年第二季「中國經濟觀察」報告亦顯示，受設備更新政策以及海外補庫需求旺盛影響，第一季大陸出口、工業生產、製造業投資熱度回升，後續仍須增量宏觀政策提振內需，推動通膨溫和上行。
此外，反映中小企業景氣度的4月分財新製造業PMI升至51.4，較3月高出0.3個百分點，並創下14個月最高。財新智庫高級經濟學家王喆指出，預期偏弱成為經濟發展不利因素，政策應繼續保持一貫性和連續性，推動前期政策盡快落地見效，通過維持當前經濟回升向好趨勢，逐步改善市場預期。
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