IC設計龍頭聯發科(2454)將於5月27日召開股東會，除通過2023年財務報表案及盈餘分派之外，同時進行第十屆董事(含獨立董事)改選。董事會被提名人名單微調，台大資訊學院院長張耀文入列獨董候選，而主要董事蔡明介、蔡力行、陳冠州則維持、皆為聯發科重要成員，將有助聯發科持續發展邊緣運算、WiFi7及車用，擴增市場版圖。
張耀文身處第一線教育現場，有助於聯發科於頂尖學府、網羅全台頂尖人才，加上由蔡明介領軍之資深領導團隊，助聯發科於AI時代持續保持領先優勢。
回顧2023年，受到消費性電子庫存紛擾，聯發科全年合併營收4,334.46億元，年減21％，毛利率47.8％，歸屬母公司業主淨利771.91億元，年減34.9％，每股稅後純益(EPS)48.51元，仍為歷史第三高水準。
往邊緣AI發展，聯發科具備的業界領先高運算、低功耗處理器、AI運算、有線及無線連結等關鍵技術。另外，於雲端運算領域，關鍵的高速傳輸SerDesIP、整合先進製程和先進封裝的設計能力及電源管理晶片，皆為聯發科中長期的成長機會。
首季度持續保持亮眼成績，根據研調機構數據，聯發科智慧型手機處理器，第一季以39％市占率，位居全球第一，五大客戶涵蓋陸系、韓系品牌大廠。
本季度受到消費性電子需求仍疲弱及傳統淡季影響，聯發科預估第二季合併營收將持平衰退9％。然Computex盛會即將到來，聯發科副董事長暨執行長蔡力行將發表主題演講，著眼生成式AI形塑未來智慧行動、交通運輸、智慧家庭等各領域的創新樣貌，此外，繼去年與輝達攜手進攻車用領域，預計本次雙方也將持續合作帶來重量級新品。
下半年，聯發科手機旗艦SoC天璣9400將如期問世，法人表示，聯發科將持續搶食市占，賦能AI處理器外，支援眾多大型語言模型，與客戶共同開發、深度合作，伴隨著4G至5G轉換週期，整體產值將有雙位數之提升。聯發科更預估，今年旗艦手機SoC營收成長將超過5成。
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