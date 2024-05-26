基隆市安樂區25日清晨突然停電，經台電調查，判斷是電桿上設備被松鼠碰觸，引起跳線斷電，估計影響860戶。無獨有偶，24日在北寧路也發生停電事故，一輛基隆客運撞擊變電箱導致停電，周遭剛好有許多海產店，所幸復電快速，否則活魚活蝦恐怕都得報廢。

基隆市安樂區安樂高中一帶，25日清晨突然斷電，雖暫時恢復供電，然而里長廣播又要再度停電，時間適逢周末，停電導致空調無法使用，附近民眾和店家都抱怨不便。

台電基隆區營業處表示，25日安樂變電所饋線瞬跳停電，經值班人員巡查結果，發現內寮幹線第28電桿因松鼠碰觸帶電體，造成2條導線斷線，使安樂區安一路、定國街、新西街一帶停電。

巧的是，24日基隆中正區也停電，一輛基隆客運行經北寧路時不慎撞擊人行道上的台電變電箱，當下造成附近253戶臨時斷電。

該處恰好有小吃及海產店，突然無電可用，店家擔心魚蝦撐不久，幸好不久後台電即搶修復電。

對於基隆又傳松鼠碰觸跳電，台電主管無奈說：「線路量體真的太大了」。全國配電線路就有43萬公里之多，地下化比例雖已達4成多，但仍有超過一半，也就是20多萬公里是架空線路，加上變壓器、開關等都裸露在外，自然容易受小動物破壞或碰觸。

台電推動線路設備「被覆化」來保護，把裸線用被覆線包起來，拉線夾板、桿上變壓器、開關等加裝被覆罩等，主管說，這不僅是可以防松鼠，蛇、猴子等也不怕。另外線路地下化，許多路面人行道都有縫隙，老鼠還是會鑽進去咬壞地下電線，所以工程人員還得對地下化線路的地面進行補縫工作。

台電並強調，相關保護強化工作都在進行，只是量體真的太大，且要優先服務新建物拉線，因此汰換與加裝保護設備人力、財務上都不足，但會先以較密集、熱點區域做，一步步提升線路安全。