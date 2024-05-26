新經濟部長郭智輝520上任後不見蹤影，直至昨天才有陪同行政院長卓榮泰到桃園視察供電行程。據了解，郭上任後馬不停蹄，一場接一場安排產業、貿易、能源各單位作業務簡報。本周四（30日）舉行的上任首場媒體茶敘，會談及百日內希望推動的業務亮點，對外界關注的核電廠延役，也會有政策態度表示。

郭智輝上任前，拜訪立委與產業界，談到核電時表示是「乾淨能源」、「由多數人決定」看法，讓人看到能源政策彈性調整空間。不過隨後經濟部發新聞稿幫新部長「踩煞車」，強調核能非廠商要的綠電。

據了解，近日經濟部都在加強這塊核能論述，讓郭面對核電延役態度時，盡量不要超出府院論述範圍，避免新部長當天「擦槍走火」。不過預期媒體仍會要他對核能延役及未來方向清楚表態。

郭智輝上任後的第一周「加緊做功課」，主要都在召集產業、貿易、能源單位，聽取一場又一場的業務報告。預期周四媒體報告，能源議題除核電延役外，會強調加強新機組、光電風電建設的如期推動，對於像是協和四接設立，他會表達願親自與地方溝通態度。至於產業政策，則會強調以帶廠商到設海外園區、吸引國外供應鏈廠商來台投資設廠等。

近日入部跟郭智輝報告的一位台電主管，稱讚郭有來自業界的大老闆高度，邏輯清楚，看事掌握重點。外界傳聞郭要求部屬很嚴厲，但目前接觸，人看起來和氣。