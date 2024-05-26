行政院長卓榮泰25日上午與經濟部長郭智輝赴桃園龜山視察台電改善工程，桃園市府官員直至看到新聞才知道有視察行程，直呼「錯愕」。卓榮泰指「電路是國安政策問題」，桃園市議員、國民黨國家政策研究基金會副執行長凌濤直嗆，作秀無法解決缺電問題，呼籲新內閣勿粉飾台灣缺電的事實。
針對桃園市府未受邀視察，桃園市長張善政回應，新政府剛上任，或許是聯繫有所疏漏，相信不是刻意為之，也不多做負面解讀，但仍希望未來中央與地方政府能多一些交流機會。
桃園市府官員則直呼「錯愕」，直至看到新聞才知道卓揆率經濟部長郭智輝到桃園視察電力設施，表示台電與相關單位應該重視雙方已建立的管道，有這樣的共識和互信，對未來中央及地方共同解決問題才有幫助。
桃園市府指出，先前多次向中央反映桃園用電不穩定的問題，張善政5月13日也與台電總經理王耀庭當面談過，確認由專家學者共同組成專案小組，檢視桃園電力的基礎建設，對這個機制解決問題有期待，也希望中央更積極推動。以桃園市用電環境的脆弱程度，應盡快從結構面或政策面全面檢視，市府會全力配合。
凌濤直言，桃園4月平均每周發生12起停電事件，5月平均每周仍有6次，過去台電面對桃園頻繁跳電給出多種藉口，包括饋線跳脫、樹竹觸碰以及架空高壓線路斷線等，沒有一次願意檢討能源政策，結果這次又新增「二次變電所」不足的理由，民眾對政府已無任何信任。
凌濤指出，之前台電總經理王耀庭用政治作秀，把基層台電員工叫來誓師喊話，累死台電基層。這次卓榮泰、郭智輝到桃園視察，竟沒邀桃園市府，是害怕面對在地民意，還是害怕真相被揭露？
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