根據財政部統計，今年前4月個人房地合一稅收165億元，創歷史同期新高。六都之中，中北部增幅較為顯見，新北、台北、桃園、台中年增率皆超全國平均90％；惟值得注意的是，受到台積電宣布興建廠房挹注，嘉義縣年增率達174.8％，居全國之冠。

前4月個人房地合一稅，六都而言，中北部較為熱絡，其中台中市前4月稅收33.5億元，年增率117.7％，等於是比去年倍增；其次台北市也有明顯增幅，前4月約為17.2億元，年增率104.8％。

新北市累計稅收30.3億元，增幅達95％，桃園累計21.4億元，增幅93.2％，增幅高於全國平均；但是高雄市、台南市累計稅收分別為21.7億元、將近10億元，增幅分別為62.9％與58.8％，動能相對較弱。

值得注意的是，台積電宣布計畫在嘉義科學園區設廠，嘉義縣的不動產市場也出現翻天覆地的變化，財政部資校顯示，今年前4月嘉義縣房地合一稅收突破億元，為1.1億元，年增率卻達到174.8％，是22縣市中漲幅最為驚人。

儘管台積電設廠議題在特定地區不動產市場點火，但是住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，新青安房貸讓青年人或者長者幫小孩買屋的買盤進場，造成房價維持高檔現象。她提到，原本2023年上半年房市緊縮，許多投資客態度鬆動願意「降價求售」，但是隨著8月新青安政府利息補貼，投資客態度反轉；讓政府打房效果下降，房價更是居高不下。