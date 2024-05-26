2024年4縣市可重新評定房屋標準單價，適逢與囤房稅2.0同時實施，動向備受關注！4縣市中會調整有桃園市、澎湖縣。據悉，桃園市累計增幅僅70％，距離基準100％仍有調整空間。房地產專家表示，若桃園市一次漲足，以30坪新屋而言，明年要繳交的房屋稅恐增加近萬元，若加計囤房稅2.0的話，負擔就增加破萬元。
攸關房屋稅稅基的房屋標準單價，每3年重新評定一次，今年重新評定是桃園市、宜蘭縣、澎湖縣與金門縣；適用期間為2024年7月到2025年6月，明年5月繳納，正好與囤房稅2.0一同上路。
財政部評估該縣市的房屋標準單價是否過低，是以1984年為比較基準，就4縣市而言，除了宜蘭縣平均標準單價調幅已經達到142.26％，在縣市中居前3高外，其他3縣市桃園市、澎湖縣及金門縣，累計調幅皆不及100％，屬於中後段班。
桃園市表示，桃園市平均標準單價累計增幅僅70％，22縣市中排第16、六都之中排名第5，確實有調整空間。據知財政部去年9月函示，房屋標準單價累計增幅應達到100％。桃園市預計5月底、6月初召開不動產評價委員會議敲定，惟考量市民賦稅負擔，調幅會採「逐步」接軌方式。
桃園市強調，調整後受影響的是2024年7月以後新建屋，原有房子並無影響。房地產專家計算，桃園市30坪新房子，房屋稅應有萬元，若標準單價一次漲足，稅負恐會增加近萬元。桃園市是直轄市，若是非自住，囤房稅2.0差別稅率3.2％起跳，一併考量下稅負就破萬元。
澎湖縣這次則調整5樓以上標準單價，6到15樓調幅有16.67％、14.94％、37.93％。澎湖縣表示，該縣房屋結構較大宗是3樓住宅，且至2023年底最高樓層房屋為14樓，因此影響房屋甚少。宜蘭縣與1984年相比，累計調整幅度已經超過100％，因此這次房屋標準單價多不予調整。
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