衝擊新政府減碳！核三廠1號機7月停機，2號機明年5月退役，失去此無碳電力，排碳少降570萬噸，將造成電力排碳係數大降不易，不知何年可達成明年基準0.424公斤。學者直指，我國電力排碳係數超過歐盟1倍，2026年碳邊境調整機制（CBAM）上路後，出口廠商恐被課重稅，呼籲政府快推動綠能與核電低碳組合。
去年我國電力排碳係數降至0.494，等於每度電排0.494公斤二氧化碳當量，經濟部譽為統計以來新低。但其實這速度依據《電業法》規定，2025年我國的電力排碳係數基準為0.424，尚差距達0.07公斤。
數字看似不大，但看看近5年電力排碳係數比較，2019年為0.509公斤，被譽為新低的2023年係數，僅比之少0.015，如果照這速度，要降0.07公斤，要花20年以上。
而核三退役，不僅衝擊基載供電、電價成本，更不利電力排碳係數加速走低。核電是幾近0碳排的電力，2部機一年可發150億度電。停機後，雖然綠電也在增加，可是政府主要以燃氣來替代。比較燃氣每度排碳0.38公斤，如果核三不退，可以少排碳570萬噸，占台電全年排碳的6％。
面對核三退場衝擊減碳，台電強調，預期今明兩年電力排碳係數仍會比去年降低，主要是興達1、2號老燃煤機組去年除役，加上再生能源持續成長，尤其今年會有大量離岸風場加入。但台電坦言，核三停機將影響係數降低速度，造成降幅不如預期低。因為今年台南森霸二期點火、大潭7、9號、興達新1機上來，確實都是燃氣機組，仍會排碳。
電力排碳係數走跌緩慢，不僅政府減碳跳票，更衝擊廠商出口。
中央大學管理講座教授梁啟源直指，歐盟電力排碳係數僅0.24，台灣是人家的1倍以上，也比美國0.4高。未來歐盟碳邊境稅課徵會進入範疇二間接排放計算，到時出口業者使用的電力排碳係數會被納入，再加上歐盟碳定價系統每噸是100美元（3100元台幣），影響會很可觀，尤其是出口歐盟最大宗的鋼鐵業。
他呼籲，只要延役核一二三，加上核四重啟，一年就有610億度以上，發電占比超過2成，搭配綠能，就能夠讓我們無碳電力迅速提高，減輕出口商碳邊境稅。
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