5月底勞保局還有勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案＋續發案）、國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付等多項給付與補助，將在月底2天陸續發放。
勞保局3月份最新統計出爐，勞保3大年金給付領取人數達183.3萬人，總金額342.3億元，雙創新高，平均每人領取18673元。其中，領取老年年金人數達177.8萬人，總金額335.4億元，平均每人領取18864元。
相較之下，勞保老年給付一次給付的部分，3月僅8115人請領，總金額75.4億元，平均每人領取92.9萬元。
國保老年年金給付，3月領取人數為144.6萬人，總金額58.5億元，平均每人領取4048元。
國保生育給付，3月領取人數1423人，總金額5647萬元，平均每人領取39683元。國保喪葬給付3月領取人數937人，總金額9192萬元，平均每人領取98102元。
勞保局月底各項補助與給付預定入帳日如下：
2024/05/30勞保年金給付、職保年金給付、勞退月退休金（首發案＋續發案）、國民年金保險生育給付
2024/05/31產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險喪葬給付
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