全民財商知識水平提升，不少家長很早就開始幫小孩存股，但仍有少部分家長認為，不應那麼早教小孩賺「Easy money」，對此，作為在小孩6歲就開證券戶的爸爸，財經部落客「邏輯投資」逆風發表看法；他建議，應用看待大人的方式看待、引導小孩，同時，幫助小孩正確融入金融角色；他表示，若及早透過複利加成能贏在起跑點，那讓孩子早日投資有什麼好顧慮的？

「邏輯投資」在粉專發文表示，近期看到一種觀點，認為「股票」這種投資工具誘惑太大，不該在子女還年幼的時候就教他們買股票，並認為子女教育的方向，應該是幫助他們找到未來志業，而非找到「Easy money」。

作為一個六歲就幫孩子開證券戶的爸爸，「邏輯投資」認為他有必要「逆風」一下，分享他對教導孩子們理財投資的看法，而過程中累積的經驗也可以提供給各位家長參考。這裡有兩個觀念需要說明：

一、用看待大人的方式看待孩子／平等、尊重、溝通、引導：

不知道家長們是否有一種疑惑，就是不懂為何自家的孩子一直很幼稚，依賴心很重，但其他人的孩子卻表現得成熟穩重且相當獨立？

舉個實例吧！「邏輯投資」表示，家中老大目前是小學中年級，沒有上安親班，但有能力自己讀書、作功課、查資料、讀課外書籍、做麥塊作業，並且在他晚上跟假日忙於專欄寫作與股票研究時，幫忙照顧妹妹。然而他也聽過同齡孩子的父母跟老師抱怨，說他們家的孩子即使上安親班，作業也作不完，學習也跟不上進度。

為何會有這種差異？「邏輯投資」不認為自己有什麼特別的教育技巧，要說差別，就是會用對待成年人的方式，跟孩子平等溝通，希望孩子思考自己的行為與責任，並肩負起自己的角色與未來。

其實孩子們就像海綿，用對待大人的方式給予他尊重，與他平等溝通，引導他思考行為的後果以及希望達成的未來，久而久之，他們就會越來越成熟，並理解自己應該扮演的角色，甚至能作得更好更多。

反之，如果認為孩子就是不成熟、不懂事、不聽話，覺得他一定會遭遇各種挫折與危險，因此限制他、質疑他、批評他，久而久之孩子會覺得自己只能依賴他人，不僅影響他的探索與發展，也會增加教養壓力。

這不是說要放手讓孩子自己飛，非也！而是透過平等的立場，將自己轉換成「引導者」的角色，引領他們思考及成長。不要過度保護，孩子才能更有毅力與勇氣地面對挫折及挑戰。

二、金融體系與世界密不可分／幫助孩子正確理解金融角色：

你會借錢、存錢嗎？你會買股票、買ETF、債券投資嗎？你會製造產品、銷售、行銷嗎？你會報稅、節稅嗎？你會辦信用卡或使用行動支付嗎？

其實金融體系早已是你我生活當中的一部份，而股票也是金融體系的一環，所以家長沒有必要特別將「股票」從金融教育剝離出來，而是應該設法讓孩子正確理解「股票」的功能與本質。

「邏輯投資」表示，他在孩子六歲時就幫孩子們開戶，並教導孩子「股票」的本質以及作為「股東」的角色，讓他們理解作為股東能為公司發展帶來什麼幫助，以及為何需要投入資金去幫助企業與產業發展。

不要小看孩子們的潛力與判斷力，老大知道自己的投資股票，也知道自己已有小小的六位數資產，但他其實並不真正關心股價漲跌，反之，他開始會去觀察身邊企業與自己的關聯性，會去注意使用的產品來自什麼企業，同時思考自己能帶給企業什麼樣的影響，或者如果換成自己是企業主，能否讓產品變得更好，更具吸引力，理由無他，因為他理解自己是「股東」，也是經營參與者之一。

「邏輯投資」認為，關鍵在於父母親如何教育及思考投資這回事，如果為人父母者自己就只把「股票」當賺錢工具，把股市當賭場，自然他們的孩子也會複製這種觀點去看待股票。

反之，如果父母親早已正確理解股票與金融工具的本質與功能，並帶領孩子去探索理解我們所處世界與金融的本質，這一課將讓孩子受用一輩子。

最後作個結論

「邏輯投資」表示，根據他的經驗與對於發展心理學的理解，幫助孩子正確理解跟學習投資觀念，讓孩子學會運用投資工具，對他們的未來是絕對有幫助的。

他認為，不需要擔心孩子會在股票市場迷失，實際上這是典型「大人看小孩」的錯覺，總會覺得孩子們做不到，或是孩子們需要被幫助，或者認為孩子們應該被控制並與風險隔絕，但這其實不利於孩子們的探索與自我發展，也讓他們喪失更多可能性。

「邏輯投資」回憶，小時候，父母親也怕他打電動而「過度享樂」、「荒廢學業」，但實際上他的學業從未受到影響，而且他為了玩KOEI三國志而培養出的歷史興趣與閱讀習慣，在後來為他的人生帶來各種幫助。

所以既然這個世界與金融早已密不可分，那為何不讓孩子早點理解金融（包括股票）並熟悉它呢？

不知道大家有沒有看過「海洋奇緣」這部尼士尼動畫，劇中女主角的爸爸也是刻意限制女兒接觸危險的「海洋」，但作為島民之一，女主角怎麼可能不了解海洋？又怎麼可能不想接觸他呢？最終女主角出海得到一連串的奇遇，並拯救了全島居民，這雖然只是動畫故事，但其中意涵值得你我借鏡。

另外如果你喜歡「存股」或投資「ETF」，那你一定理解「複利」這個觀念，也一定知道及早投資，透過複利加成，你可以贏在起跑點。如果你都明白這一切，那讓孩子早日投資，又有什麼好疑慮的呢？

※本文獲得「邏輯投資」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。