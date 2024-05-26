全民財商知識水平提升，不少家長很早就開始幫小孩存股，但仍有少部分家長認為，不應那麼早教小孩賺「Easy money」，對此，作為在小孩6歲就開證券戶的爸爸，財經部落客「邏輯投資」逆風發表看法；他建議，應用看待大人的方式看待、引導小孩，同時，幫助小孩正確融入金融角色；他表示，若及早透過複利加成能贏在起跑點，那讓孩子早日投資有什麼好顧慮的？
「邏輯投資」在粉專發文表示，近期看到一種觀點，認為「股票」這種投資工具誘惑太大，不該在子女還年幼的時候就教他們買股票，並認為子女教育的方向，應該是幫助他們找到未來志業，而非找到「Easy money」。
作為一個六歲就幫孩子開證券戶的爸爸，「邏輯投資」認為他有必要「逆風」一下，分享他對教導孩子們理財投資的看法，而過程中累積的經驗也可以提供給各位家長參考。這裡有兩個觀念需要說明：
一、用看待大人的方式看待孩子／平等、尊重、溝通、引導：
不知道家長們是否有一種疑惑，就是不懂為何自家的孩子一直很幼稚，依賴心很重，但其他人的孩子卻表現得成熟穩重且相當獨立？
舉個實例吧！「邏輯投資」表示，家中老大目前是小學中年級，沒有上安親班，但有能力自己讀書、作功課、查資料、讀課外書籍、做麥塊作業，並且在他晚上跟假日忙於專欄寫作與股票研究時，幫忙照顧妹妹。然而他也聽過同齡孩子的父母跟老師抱怨，說他們家的孩子即使上安親班，作業也作不完，學習也跟不上進度。
為何會有這種差異？「邏輯投資」不認為自己有什麼特別的教育技巧，要說差別，就是會用對待成年人的方式，跟孩子平等溝通，希望孩子思考自己的行為與責任，並肩負起自己的角色與未來。
其實孩子們就像海綿，用對待大人的方式給予他尊重，與他平等溝通，引導他思考行為的後果以及希望達成的未來，久而久之，他們就會越來越成熟，並理解自己應該扮演的角色，甚至能作得更好更多。
反之，如果認為孩子就是不成熟、不懂事、不聽話，覺得他一定會遭遇各種挫折與危險，因此限制他、質疑他、批評他，久而久之孩子會覺得自己只能依賴他人，不僅影響他的探索與發展，也會增加教養壓力。
這不是說要放手讓孩子自己飛，非也！而是透過平等的立場，將自己轉換成「引導者」的角色，引領他們思考及成長。不要過度保護，孩子才能更有毅力與勇氣地面對挫折及挑戰。
二、金融體系與世界密不可分／幫助孩子正確理解金融角色：
你會借錢、存錢嗎？你會買股票、買ETF、債券投資嗎？你會製造產品、銷售、行銷嗎？你會報稅、節稅嗎？你會辦信用卡或使用行動支付嗎？
其實金融體系早已是你我生活當中的一部份，而股票也是金融體系的一環，所以家長沒有必要特別將「股票」從金融教育剝離出來，而是應該設法讓孩子正確理解「股票」的功能與本質。
「邏輯投資」表示，他在孩子六歲時就幫孩子們開戶，並教導孩子「股票」的本質以及作為「股東」的角色，讓他們理解作為股東能為公司發展帶來什麼幫助，以及為何需要投入資金去幫助企業與產業發展。
不要小看孩子們的潛力與判斷力，老大知道自己的投資股票，也知道自己已有小小的六位數資產，但他其實並不真正關心股價漲跌，反之，他開始會去觀察身邊企業與自己的關聯性，會去注意使用的產品來自什麼企業，同時思考自己能帶給企業什麼樣的影響，或者如果換成自己是企業主，能否讓產品變得更好，更具吸引力，理由無他，因為他理解自己是「股東」，也是經營參與者之一。
「邏輯投資」認為，關鍵在於父母親如何教育及思考投資這回事，如果為人父母者自己就只把「股票」當賺錢工具，把股市當賭場，自然他們的孩子也會複製這種觀點去看待股票。
反之，如果父母親早已正確理解股票與金融工具的本質與功能，並帶領孩子去探索理解我們所處世界與金融的本質，這一課將讓孩子受用一輩子。
最後作個結論
「邏輯投資」表示，根據他的經驗與對於發展心理學的理解，幫助孩子正確理解跟學習投資觀念，讓孩子學會運用投資工具，對他們的未來是絕對有幫助的。
他認為，不需要擔心孩子會在股票市場迷失，實際上這是典型「大人看小孩」的錯覺，總會覺得孩子們做不到，或是孩子們需要被幫助，或者認為孩子們應該被控制並與風險隔絕，但這其實不利於孩子們的探索與自我發展，也讓他們喪失更多可能性。
「邏輯投資」回憶，小時候，父母親也怕他打電動而「過度享樂」、「荒廢學業」，但實際上他的學業從未受到影響，而且他為了玩KOEI三國志而培養出的歷史興趣與閱讀習慣，在後來為他的人生帶來各種幫助。
所以既然這個世界與金融早已密不可分，那為何不讓孩子早點理解金融（包括股票）並熟悉它呢？
不知道大家有沒有看過「海洋奇緣」這部尼士尼動畫，劇中女主角的爸爸也是刻意限制女兒接觸危險的「海洋」，但作為島民之一，女主角怎麼可能不了解海洋？又怎麼可能不想接觸他呢？最終女主角出海得到一連串的奇遇，並拯救了全島居民，這雖然只是動畫故事，但其中意涵值得你我借鏡。
另外如果你喜歡「存股」或投資「ETF」，那你一定理解「複利」這個觀念，也一定知道及早投資，透過複利加成，你可以贏在起跑點。如果你都明白這一切，那讓孩子早日投資，又有什麼好疑慮的呢？
※本文獲得「邏輯投資」授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：