有人曾經說，機會像是一顆種子，埋藏於每一個瞬間和決定之中。而在華爾街的操盤高手闕又上所著的新作《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》中，他運用了一個古老卻又極具啟發性的故事，來闡述這一理念。這個來自《聖經》馬太福音的故事，講述了一個主人要出門遠行，臨走前叫來自己的三個僕人，根據他們各自的能力，分別把五千、兩千和一千銀元交給他們。

投資高手與藏金者，資產配置兩重天

主人走後，拿到五千銀元的僕人立刻去做買賣，賺了五千元；拿了兩千銀元的也賺了兩千元；而拿了一千銀元的，卻挖了個洞把錢藏在地裡。過些天，主人回來查帳，誇獎前面兩個僕人能幹，拿一千銀元的僕人回應：「主人，我知道你為人刻薄，沒有種的地方要收割，沒有散的地方要聚斂，我怕自己賺的錢被你奪去，就把一千銀元埋在地裡，現在原封不動還給你。」

銀元的命運：勇敢冒險vs.謹慎守財

這三名僕人分別代表了人們在面對機會和風險時，可能採取的三種不同態度：積極進取、謹慎行事和畏懼風險。而他們最終的結果，則反映了這些態度對於個人成長和財富積累的深遠影響。那麼，當生活賜予你銀元，你會如何選擇呢？是勇敢地投資於未知，追求更大的回報，還是謹慎地保守你的資產，或甚至是出於恐懼，而選擇將其埋藏起來，放棄任何可能的增值機會呢？

諾貝爾：波折人生，創基金留世界遺產

瑞典著名化學家阿爾弗雷德．諾貝爾（Alfred Bernhard Nobel）創立了諾貝爾基金，他的一生和家庭歷經波折，包括父親三次破產和自己在炸藥生意中的風風雨雨。諾貝爾雖未受過高等教育，卻受益於家庭聘請的知名化學家和文學家的教導。他哥哥去世時，一份誤將他訃告的報紙，讓他反思自己的生命和財富。最終，他決定利用自己的財富來創立諾貝爾基金，為世界作出有益的貢獻，改寫自己的歷史評價。

理念曲折實現路，諾貝爾基金曾瀕臨破產

但所有的理念要被落實，多數都會經過一些曲折的過程。當時諾貝爾希望給的獎金，是一位教授20年的薪水，可以支持他們做各項研究，但由於基金投資效益不良，獲利太低，從1896年基金會超過3,100萬瑞典克朗（SEK）（約950萬美元）開始，到1953年基金總資產下降到330萬美元，只有當年資產的三分之一，如果狀況沒有改善，基金會就面臨了結束的威脅。

諾貝爾基金會資產的增減（資料來源：諾貝爾基金會年報）

諾貝爾基金困境中轉機，由失誤到資產翻倍

阿爾弗雷德．諾貝爾的基金陷入了困境，主要因為他在理財方面的失誤和高稅負。雖然他在化學領域取得了卓越的成就，但他將基金資金投資在了短期穩定卻長期無法抵抗通膨的定存和公債上，忽略了股票和房地產等能夠保持長期購買力的投資選項。

同時，瑞典政府在一戰期間和之後，徵收了高額的國防稅，直到1946年這一情況才有所改善。直到1953年，基金的投資策略才出現轉變，資金投入到了股票和房地產市場，並在隨後的幾十年中取得了年複利18%的增長。到2016年，基金的總資產已近4.4億美元，顯示出基金管理者根據時代變遷調整投資策略的重要性。

改變觀念、做出調整，發揮更大效益

諾貝爾基金會的投資轉型，凸顯了資產配置的重要性。1953年，基金管理者展現了前瞻性和勇氣，通過積極的資產管理，避免了資金的閒置，確保了基金的生存和繁榮，為世界頂尖的人才提供了一個得到認可的平台。雖然股票和房地產在短期內波動較大，但它們是長期抵抗通膨的關鍵投資工具。

2012年投資表現不佳時，基金會通過調整資產配置，引入另類資產、替代投資和避險基金，展現了資產分配策略的靈活性和效益。從2014年財務報表上看出，諾貝爾基金會2014年投資報酬16.5%，優於他們所追蹤指標的11.8%，資產分布包括：55%股票、12%固定收益、33%另類資產（如私人企業和對沖基金），且投資全球化，海外占了45%、本國10%，美國則是最重要的投資目的地。

華爾街知名操盤手闕又上著作《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》（時報出版提供）

※本文獲得《時報出版》授權，節錄《你沒有學到的資產配置：巴菲特默默在做的事》一書。