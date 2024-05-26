作為台灣唯一上市櫃的本土電梯廠，崇友在2018年撤出中國，專注台灣市場後，已連續5年營收、獲利正成長，其亮眼成績的背後，其實藏有兩大關鍵決策。
50周年、營收要超過50億元、EPS（每股稅後純益）要超過5元，都發生在去年。」說這話的人，是現年65歲的本土電梯大廠、崇友實業總經理游本立。在公司打拚逾47年的他，幾乎見證崇友半世紀的發展史。
台灣人對崇友這個品牌並不陌生，民眾日常生活中所搭乘的電梯，約有22至25％都是它的產品。舉凡台北101、寒舍艾美酒店、遠雄金融中心、高雄捷運等地的電梯，均出自它手，是台灣前三大電梯業者中，唯一一家本土電梯品牌；2022年永大下市後，則為台股裡僅存的電梯股。
攤開崇友財報，該公司去年營收52.7億元，EPS5.06元，是第五年營收、獲利雙成長。今年4月股價更是突破百元大關，5月衝上126.5元高點。
「公司目前手握90億元訂單，是歷史新高！」游本立興奮地分享著，表示這些訂單將在未來3年陸續出貨。
進口產品價格高、維修難 挹注資金研發國產電梯
表面上，崇友近年營收、獲利，均繳出亮眼成績單，帶動股價走揚，是受惠於房市交易熱絡。但其實，崇友能持續穩健成長的原因，是30年磨一劍的成果。
時間回到1974年，當時的崇友，還缺乏電梯技術，只能靠代理日本東芝（Toshiba）品牌，並作為與其技術合作的電梯代工廠。「講白話就是你必須花錢買它們的技術，前後大概有3、4種機型，每一種平均要花5千萬元，這個價碼在當時是很高的。」游本立直言。
1995年，崇友下定決心要做自有品牌，因其深知必須掌握自有技術，才能有效降低進口成本，提升市場競爭力。游本立指出，「30年前核心設備從日本進來，一台電梯可能要賣8百萬元，有了自有技術後，一台售價降至270萬元。」
崇友花了兩年做研發，1997年，終於做出旗下第一台低速電梯，並在同年推出自有品牌崇友，只是當時，這台低速電梯一秒鐘移動不到一層樓。
游本立強調，當時能做的還只是最低速的電梯，根據崇友官網顯示，速度約落在秒速2.5公尺，但已經是國產電梯的創舉，賣進不少社區大樓。
後來，隨著樓層愈蓋愈高，以及對電梯的安全性要求提升，崇友也陸續再投資上億元研發，成功在2014年將秒速4公尺的電梯國產化 ，到現在已經可以做出1秒鐘跑6公尺（兩層樓高度）的電梯。「你不要小看這個技術，台灣不到10棟大樓有這麼快的電梯。」游本立的語氣裡滿是自豪。
目前，崇友在桃園楊梅廠還設有台灣最高、內含4個升降道的研發塔，用於電力測試；研發部則配有40位同仁， 至今仍每年投資2至3％營收金額，進行研發設計。
「自創品牌的路不好走，我們也走了20幾年，品牌競爭力仍有待進步。」游本立點出，雖目前全台服役中的電梯，崇友握有4萬多台的維修保養合約，但其中仍有兩萬多台為東芝品牌，因此每年尚須支付東芝5千萬元維保權利金，儘管期望未來能以自有品牌逐漸取代，但他也坦言，電梯使用週期長，汰換速度有限。
下功夫做維保 客戶回頭率大提升
擁有技術的同時，也讓崇友能靠維保，發展出第二動能。
「像是這一次（花蓮大地震），我們本國的技術人員如果不了解技術，修復可能要花幾個月，甚至是1年，現在3到5天就能完成。」游本立表示，台灣近期地震頻繁，也喚起民眾對電梯維保的重視。
為此，崇友下了不少功夫，不僅在全台設有13個服務據點、7家分公司，更成立零件中心，儲藏超過2.6億件的備品，以備不時之需，「畢竟30年前售出的電梯，我們也要負責修理啊！」游本立莞爾笑說。
他指出，相比於新梯業務受景氣波動影響，崇友的維保業務則趨於穩定。「舊梯是我們的根基，現在4萬2千多台裡，就有1萬1千多台超過20年。」游本立驕傲地分享，目前客戶回頭率高達9成。
然而，對於訂單滿載的崇友而言，擺在眼前的最大挑戰，就是缺工。「我們工廠一年要出貨將近3千台電梯，光安裝人員就是個問題。」游本立表示。
他更直指難點，「電梯不像在工廠操作設備，也許一個月就上手了，就像裝台北101與裝5樓的電梯，從規畫設計、施工到管理，都不一樣，可能要花上一到兩年，裝過12台電梯，才會開始熟悉。」
因此，為了補足人力缺口，崇友目前除了將待遇提高之外，去年底也陸續引進東南亞移工，預計今年會啟用3、40位移工。在培力上，崇友則積極提供教育訓練，並且補助員工考取升降機裝修技術士執照，目前全公司上下擁有8百多張相關執照。
投資收益全無 決定棄守中國市場
最關鍵的，還是崇友在2018年，毅然決然退出經營20多年的中國市場。
「有人講說那是斷尾求生，也確實真的很痛。」游本立坦言，隨著中國市場版圖、法規不斷改變，崇友始終無法從中獲利，根據其退出中國市場前的2016年財報即顯示，上海崇友一年虧損兩千多萬元，且無任何投資收益。
眼看中國市場每年投資的錢都打了水漂，且獲利遙遙無期，在當時被外派中國的遊本立建議下，最終崇友忍痛撤出。但如今回頭看，他卻萬分慶幸。
「假如再晚個兩年碰到疫情的話，就不好處理了。」游本立不諱言，若是等到新冠疫情爆發，很有可能面臨無法裁撤人員，卻得繼續給薪的窘況，而且當時上海封城，航運費用飆升10倍之多，好在崇友及時撤出才逃過一劫。
如今，從研發、設計、製造、工程到維保，崇友盡數在台灣完成。由於台灣本就是獨立的生產基地，除了一些鑄鐵零件仍須從中國進口外，僅專注台灣市場，反而讓崇友穩定獲利。
「這3年很奇怪，全世界的房地產都不好賣，唯獨台灣的房地產沒有衰退。」游本立指出，新梯業務與房市景氣息息相關，而新梯又會轉化成維保業務，持續推升崇友營收。
而他也預告，崇友的下一步將瞄準東南亞市場。
游本立坦言，其實早在7、8年前，崇友就計畫到印尼、越南、馬來西亞等東南亞國家發展，卻因碰上新冠疫情，導致當地內需衰退而延宕。
不過，據一名電梯同業分析，若要進軍海外，光是設廠資本就要數億元，得花7、8年攤提，加上先前曾到中國發展失利的經驗，他認為崇友應會趨於保守，不敢貿然出海。
「老實講，我們去中國市場也上了一課，有點慘痛。」游本立自承雖不會冒進，但未來若東南亞經濟復甦，崇友也不排除採與當地公司合資的模式進軍，藉以降低風險支出，讓崇友能以台灣為根基、海外市場為輔的形式，繼續壯大。
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