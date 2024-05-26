5月漸入尾聲，財信傳媒董事長謝金河點出，台股挺過520總統就職、上市櫃Q1財報現形等考驗，而市場滿溢對Fed的降息期待，也讓賣股效應未在5月發生。然而他卻示警，美國4月CPI維持3.5％左右高檔，顯示Fed沒有大幅降息空間，且即使受惠AI效應，讓廣達、技嘉、華碩與緯穎等6公司，Q1繳出亮眼成績單，但隨股價已紛紛大漲，高基期恐成最大敗筆。

謝金河在最新一期《先探》表示，520是台灣政權交替的重要日子，領導台灣8年的蔡英文總統把棒子交給賴清德總統，這是台灣第1次出現同黨輪替，台股在不同總統領導下，從2000年迄今，每次都呈現不同的格局。

今年的520，賴清德總統在就職典禮中，強調兩岸互不隸屬關係，股市盤中一度下跌156.29點，但收盤仍小漲13.16點，賴總統的520，台股站在21271.63點，這是1個很高的位置，接下來，賴總統如何帶領台灣再創新格局？這個會是賴總統充滿高難度的挑戰。

台股站在2萬點，大家要有什麼樣的新思維？他也點名立院對抗不斷，對台灣發展恐有不利的變數，這一點大家必須放在心上。

二是往年投資市場都有「Sell in May」的定律，5月通常都是股市回檔的周期，但今年5月全球股市漲勢居多，不僅德法等歐股全創高，道瓊越過4萬大關，費半大漲8.56％，台股5月也漲840.15點，漲幅4.12％，跌深的港股更反彈8.21％。

這個景象與大家認知的「賣股在5月」很不一樣，主要是今年市場上充滿降息的期待，不過美國公布CPI仍在3.4%、3.5％的位置，看起來Fed沒有大幅降息的空間，全球利率正走在正常化的路上。

謝金河坦言，過去2％以下的通膨率、0~0.25％的利率已不可能復見，大家慢慢要習慣5％左右的利率水平，股市也會在溫和通膨引導下持續穩健表現。

放眼全球，台股漲幅僅略遜於費半，當中與台積電的表現有關，TSMC ADR市值突破8千億美元，5月台積電又上漲7.54％，股價最高來到865元，2023年最後1個交易日收盤593元，單是今年就拉出45.8％的漲幅，這是加權指數往上推升的最大功臣。

另1個是市值第2大的鴻海，像旱地拔蔥一般，5月又拉出7.1％漲幅，去年最後1個交易日股價收盤104.5元，2009年以來，鴻海的股價一直徘徊在這裡，3月在GB200的題材帶動下，伺服器題材帶動大漲勢，鴻海在3月大漲45.63％，這次最高跑到179元。

第3大市值的聯發科5月也拉出16.92％的巨大漲幅，再加上市值挺進1兆元的廣達也大漲9.51％，這是台股不斷攻堅前進的重大推升力。

第3個關鍵是上市櫃公司完成首季財報公布，獲利表現良好的公司股價都有好表現，像散熱的雙鴻首季EPS4.51元、奇鋐4.08元、技嘉的3.18元，廣達也有6.13元、華碩7.33元，緯穎更是交出單季EPS26.92元的超好成績。

這次資通訊產業頻傳捷報，4月出口年增165％，也給整個產業帶來巨大的亮度與曙光，在AI的賽道上，台灣今年仍保有高亮度，唯一可惜的是股價已經大漲，基期都很高。

※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。