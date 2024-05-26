美國日前公布生產者物價指數（PPI）與消費者物價指數（CPI）數據符合預期，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）重申下一步行動不會是升息，並預期通膨將繼續走低，「降息循環不遠了」，美股主要指數包括道瓊、標普與費半指數再度創下新高，也帶動台股走高。

永豐投顧表示，台股強勢挺進，短線指標鈍化，不過中線指標出現轉多訊號，對後市不預設立場，從國巨（2327）、鴻海（2317）、台積電（2330）等紛紛提高股息，迎合市場樂觀氣氛，助長多頭氣盛。

安聯投信台股團隊表示，5、6月是財報公布季節，同時也會碰到部分高股息題材可能因成分股變化所帶來的資金板塊挪移效益，進一步加速盤面資金輪動。

高現金殖利率題材股有攻有守，有望躍居盤面主流，包括光明（4420）、艾華（6204）、皇龍（3512）、世鎧（2063）、永信建（5508）、富林-KY（1341）、台驊投控（2636）、互動（6486）、禾聯碩（5283）、泰銘（9927）、達新（1315）、 華豐（2109）等現金股利殖利率連3年大於5％，其中光明股息殖利率更高達40％以上。

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