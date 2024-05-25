英國政府最新數據顯示，今年1月至今已有超過1萬名尋求庇護者乘坐小船抵達英國。穿越英吉利海峽非法入境英格蘭南部的人數於2023年內下降3分之1，然而，今年截至5月25日已有10170人循相同路徑抵達英國，高於去年同期的7395人。

英國內政部發言人針對海路難民人數激增一事回應：「我們將繼續與法國政府密切合作，防止穿越海峽並拯救生命」。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）在22日宣布國會改選日期後表示，非法入境英國的尋求庇護者在大選不會依據新法案被轉送至盧安達，讓人對他的代表性政策之一產生懷疑。

在野黨工黨目前於民調中領先近20個百分點，預計今年選舉即將結束保守黨連續14年的連續執政。工黨先前承諾，如果勝選將廢除「盧安達法案」，非法移民不會再被轉送至盧安達，改以「邊境安全司令部」取代，將警察、檢方與國內情報機構集合於一處，與國際機構合作防止人口販運或走私。

工黨主管移民事務的金諾克（Stephen Kinnock）聲明表示，蘇納克政府在解決移民問題上的努力還遠遠不夠。金諾克批評，蘇納克把精力集中在轉送數百人至盧安達，卻忽略每個月仍有數千人非法穿越英吉利海峽。