日本東京都知事選舉將於7月7日舉行投票。共同社25日採訪相關人士獲悉，現任東京都知事小池百合子（71歲）有意參選，爭取第三次當選。她考慮在29日召開的第二任期最後一次都議會例會發布這個消息，目前正展開協調。外界預計她將主張繼續推進育兒支援等東京都的政策。
東京都內的市長會和區長會的人士計畫近期要求小池參選。鑑於不斷有消息稱小池有可能重返中央政壇，其去留備受關注。
在24日的例行記者會上，小池未明確說會參選，僅表示：「收到了來自各個方面的各種意見和鼓勵。身為現任知事，我正在切實履行職責」。
自民黨已在協調放棄推出獨立候選人，預計將尋求與小池合作。在都議會與小池關係密切的公明黨也在討論如何應對。立憲民主黨和共產黨表達競爭立場，力爭推出統一候選人。
小池為新聞主播出身，1992年從政後歷任參眾兩院議員，以及內閣環境大臣、防衛大臣等要職，是日本歷史上首位女性防衛大臣。2007年7月4日，小池就任第1次安倍內閣的防衛大臣。小池上任後，日本防衛省傳出洩漏美國神盾艦機密醜聞；在防衛省官員任命案中，小池和自民黨大老意見相左而捲入政壇內鬥，因此首相安倍晉三重組內閣時，小池即表示不願留任。最後，小池在2007年8月27日發布的新內閣名單後卸任，上任僅54天。
2016年7月31日，東京都知事選舉中，小池以291萬2628票當選東京都知事，成為首位女性都知事。在同年8月2日就職。其後小池退出自民黨。2017年1月，小池參與創建地方型政黨「都民第一會」，在2017年7月舉行的東京都議會選舉，大獲全勝，使得對手自民黨落到二次大戰後議席數最低的一次，東京自民黨吃了次歷史級的大敗仗。
2020年7月5日，東京都知事選舉中，小池以366萬1371票，史上第二高票連任東京都知事。
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