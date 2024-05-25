0403花蓮大地震後，餘震不斷，令住在老宅住戶內心忐忑不安。近來都案「鄉林中山賦」買氣亮眼，吸引周邊住戶關心，鄉林建設董事長賴正鎰即透露，鄉林在中山區約有10件、逾萬坪的都更案在整合，因地震、品牌及通膨效應交互影響，出現談了多年的案子，近來同意戶迅速增加情況，甚至締造1天簽約30戶的紀錄！
鄉林繼水牛車拉到「鄉林中山賦」基地，展現早期「水城台北」農村意象，25日下午又找來萌翻了的柯爾鴨駐場，20隻萌寵嬌客柯爾鴨聚集在建案基地當起代言人，可愛裝扮和飼主一起上台走秀。
賴正鎰化身為鴨主人的好鄰居，與10多位柯爾鴨飼主一同走秀，宣布「鄉林台北食穗季」正式開鑼，吸引了民眾攜家帶眷到場觀賞，參與活動。
不過在活動進行中，陸續有周邊住戶來詢問參與都更事宜，另也有多位買家好奇個案開價。
對於近幾年大同、萬華區都更危老案如雨後春筍，快速崛起，房價驚驚漲，賴正鎰指出，中山區為台北巿中心，且有一殯遷出利基，加上地震後民眾居住安全意識高漲，「鄉林中山賦」成功案例，讓居民意識到鄉林有重塑區域環境的能力，而通膨、課碳費，更推升區域住戶加入更新意願。
碳費徵收傳出延期，不過水泥、鋼筋的排碳大戶紛紛喊漲，漲幅約15％，且碳費造成外界預期房價會上漲，以致今年首季巿場整體來客比去年下半年上升。這股買氣，賴正鎰認為會延續到明年，至於，未來房價則需視碳費徵收、原物料漲幅而定。
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