韓國女性家族部23日統計指出，透過仲介公司進行跨國婚姻的韓國男性中，半數學歷在大學以上，超過3分之1是月收入超過400萬韓元（約新台幣9.4萬）的高收入族群。
女性家族部發布《2023年婚姻仲介實態調查》結果，調查顯示，國際婚姻仲介服務的使用者中，學歷在「大學以上」者佔50.6％，實施調查以來首度以微弱差距領先「高中以下」。擁有大學以上學歷的外國配偶人數也從2014年12％增加到2023年26％。
國際婚姻仲介使用者的每月平均收入為「400萬韓元以上」（約新台幣9.4萬）者最多，占34.8％。其後依序為300萬至399萬韓元（29.1％）、200萬至299萬韓元（28.9％）、199萬韓元以下反而比例最低，在全體中僅占7.2％。2014年調查時，使用國際婚姻仲介者整體收入水準較低，當時占比最高的是200萬至299萬韓元，占全體40.6％，月收超過400萬者僅11.3％
使用者的年齡以40多歲者居冠，占全體55.7％，其次則是50歲以上者佔30.8％。然而，外籍配偶的年齡則集中於19至29歲區間，占整體超過61％，30至34歲者也有21.8％、35歲以上占17.6％。
外籍配偶最常見的原籍為越南和柬埔寨，兩者占整體近92％，其後依序為烏茲別克、泰國和中國。
國際婚姻仲介的平均仲介費為1436萬韓元（約新台幣33.9萬），其他費用（聘金、當地登記費用等）平均為469萬韓元，總計平均為1905萬韓元。外籍配偶向當地仲介支付的平均手續費為87.5萬韓元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：