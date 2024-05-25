韓國女性家族部23日統計指出，透過仲介公司進行跨國婚姻的韓國男性中，半數學歷在大學以上，超過3分之1是月收入超過400萬韓元（約新台幣9.4萬）的高收入族群。

女性家族部發布《2023年婚姻仲介實態調查》結果，調查顯示，國際婚姻仲介服務的使用者中，學歷在「大學以上」者佔50.6％，實施調查以來首度以微弱差距領先「高中以下」。擁有大學以上學歷的外國配偶人數也從2014年12％增加到2023年26％。

國際婚姻仲介使用者的每月平均收入為「400萬韓元以上」（約新台幣9.4萬）者最多，占34.8％。其後依序為300萬至399萬韓元（29.1％）、200萬至299萬韓元（28.9％）、199萬韓元以下反而比例最低，在全體中僅占7.2％。2014年調查時，使用國際婚姻仲介者整體收入水準較低，當時占比最高的是200萬至299萬韓元，占全體40.6％，月收超過400萬者僅11.3％

使用者的年齡以40多歲者居冠，占全體55.7％，其次則是50歲以上者佔30.8％。然而，外籍配偶的年齡則集中於19至29歲區間，占整體超過61％，30至34歲者也有21.8％、35歲以上占17.6％。

外籍配偶最常見的原籍為越南和柬埔寨，兩者占整體近92％，其後依序為烏茲別克、泰國和中國。

國際婚姻仲介的平均仲介費為1436萬韓元（約新台幣33.9萬），其他費用（聘金、當地登記費用等）平均為469萬韓元，總計平均為1905萬韓元。外籍配偶向當地仲介支付的平均手續費為87.5萬韓元。