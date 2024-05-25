世界衛生組織（WHO）24日發布《2024年世界衛生統計》報告顯示，2019年至2021年期間，全球預期壽命下降1.8歲至71.4歲，重返2012年的水準。2020和2021兩年內，新冠疫情分別導致410萬人和880萬人死亡，短短兩年內抹去各國過去10年內提高的預期壽命。

從地區來看，美洲和東南亞受疫情影響程度最高，預期壽命下降近3歲。相較之下，西太平洋國家在疫情前兩年受到的影響最小，預期壽命和健康預期壽命僅有小幅下降。

數據顯示，新冠是2020年全球第3大死因，1年後成為第2大死因。除非洲和西大西洋地區以外，新冠都是前5大死因之一，尤其在美洲，2020年和2021年連續兩年成為主要死因。

世衛組織表示，疫情爆發前，缺血性心臟病、中風、癌症、慢性阻塞性肺病、阿茲海默症和其他癡呆症以及糖尿病等非傳染性疾病仍然是人類生命的頭號殺手，佔2019年死亡總數約74％。同時期傳染性疾病導致的死亡人數比例下降至約18％。

疫情期間，非傳染性疾病仍佔非新冠死亡人數的78％。而傳染性疾病在所有死亡人口中所佔的比例在2020年和2021年分別飆升至23％和28.1％，相當於回到了2005年的水平。

營養不良、營養不足、過重和肥胖也是導致死亡的主要原因。 2022年，超過10億5歲及以上人口患有肥胖症，超過5億人體重不足。報告指出，兒童營養不良的情況可謂「怵目驚心」，有1.48億5歲以下兒童發育遲緩，即相對於同年齡兒童來說過於矮小，4500萬兒童身體消瘦，即相對於同身高兒童來說過於瘦弱，同時卻有3700萬兒童超重。

世衛組織表示，難民和移民獲得醫療保健的機會仍有限，在2018年至2021年期間接受調查的數十個國家中，只有一半國家為難民和移民提供了與其他公民同等水平的公共資助醫療服務。這凸顯出衛生系統迫切需要適應和解決全球人口持續存在的不平等問題和不斷變化的人口需求。

為了防範未來再度出現大型傳染病，世衛正主導會員國談判一項國際流行病協議，商定需要各國政府疫情期間應採取的集體措施。雖然磋商已於24日暫時結束，但各國都希望繼續推動這項具備里程碑意義的全球協議，目標在下週舉行世界衛生大會前達成全面共識。

世衛強調，各國是否參與協議屬於自主決策，與網路上宣稱協議代表放棄主權的論調正好相反。流行病協議不僅符合所有國家公民的利益，也可提供更有效的疫情防備和應對措施。