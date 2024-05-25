應中國國家主席習近平邀請，阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan）將於5月30日開始，對中國進行國事訪問。訪問期間，穆罕默德將和中國國家主席習近平就雙邊關係及經濟、發展、文化等領域的合作進行深入討論。

香港01報導，上述訪問在兩國全面戰略夥伴關係架構內進行，旨在促進兩國的可持續發展與共同繁榮。穆罕默德還將出席慶祝阿拉伯聯合大公國與中國建交40周年的紀念活動。此外，穆罕默德將在訪中期間出席中阿合作論壇部長級會議。

兩國領導人還將針對共同關心的地區和國際問題交換意見，並討論兩國在國際合作架構內的合作重要性，以促進世界的穩定與和平。