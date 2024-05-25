【時報-台北電】漢達(6620)公告本公司受財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心裁罰案之說明。

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(以下簡稱櫃買中心)113年5月24日第10屆第36次董事會撤銷其第10屆第34次董事會同意本公司申請股票櫃檯買賣案及有價證券櫃檯買賣契約，全案並退回上櫃審議委員會重行審議，暨對本公司違反資訊申報及重大訊息公告規定處以違約金新臺幣50萬元。

本公司將針對上櫃審查期間未完整說明藥品Vysentri(HND-033)之試驗進度等重要業務資訊等情事，積極與櫃買中心溝通，並再提出相關補充說明，此外，裁罰未影響本公司業務及研發進度，營運一切正常。

本公司將依照來函儘速辦理，且未來資訊申報及重大訊息公告亦將加強相關人員教育訓練並進行改善。

由於櫃買中心新聞稿提及Vysentri(HND-033)產品，故本公司補充Vysentri(HND-033)產品目前尚在進行低脂(LowFat)進食條件試驗作業中。（編輯：柯婉琇）