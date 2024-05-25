金仁寶集團董事長兼創辦人許勝雄25日出席國立台灣師範大學畢業典禮，以「給下一代領導者的5項修練」為題，勉勵畢業畢業生，要與同伴互助合作，勇敢迎接未來挑戰，並引用師大校訓「誠正勤樸」，強調這一特質引導他度過許多風雨歲月，甚至塑造了金仁寶集團企業文化，也成為各位面對世界變局的最佳法寶。

許勝雄期許畢業生走出校門的第一步，就要開始建立深度瞭解變局趨勢的知識架構，需要具備五項修練，包括建立創新機制、建構核心競爭力、積極企圖心、貫徹執行力、講求速度，並以承擔責任的態度因應變局。

許勝雄也鼓勵畢業生，以志願服務、環保行動、公民參與、支持弱勢族群、教育與意識等方式參與社會責任，並引用名言「高尚、偉大的代價就是責任」，強調承擔責任是過著高尚、偉大生活的關鍵。師大系所完整，校友在各領域人材輩出，有許多輝煌的領先成就，而師大人在承擔責任方面，具有不可忽視的力量。