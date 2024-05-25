鄉林建設（5531）董事長賴正鎰今（25）日表示，鄉林首度在台北市中山區推出千坪都更案「鄉林中山賦」，累計已成交約3成，在中山區還有10個都更案正在進行，而花蓮403大地震，催化「汰舊換新」換屋潮，地主都更意願大增，不僅催化都更簽約加速進行，附近老舊公寓社區也主動來找鄉林洽談都更合作，一來是考慮居住安全與生活便利性；二來是看到中山賦綠美化基地和規劃願景，讓他們很有信心！
賴正鎰表示，鄉林集團長期主張「走進自然、踏出健康」，更重視自然生態保育議題，中山區都更的新案「鄉林中山賦」基地，趁端午佳節前的連續兩個周末假日，找來萌度破表的柯爾鴨工地秀，也找來多家網路很夯的文創小舖與追蹤人氣破表排隊美食，以假日市集模式舉辦「臺北食穗季」，不僅成功化身為吸睛的超人氣場子，也藉機爭取鄰近更多有意都更的舊公寓住戶的合作意願。
鄉林繼水牛車拉到中山賦基地，展現早期「水城台北」農村意象，鄉林集團這次又找來萌翻了的柯爾鴨駐場，20隻萌寵嬌客柯爾鴨聚集在建案基地當起代言人，可愛裝扮和飼主一起上台走秀。
賴正鎰今天化身為鴨主人的好鄰居，與十多位柯爾鴨飼主一同走秀，宣布「鄉林台北食穗季」正式開鑼。
飼主也都為柯爾鴨精心裝扮成時尚模樣，在周末下午來一場時尚的鴨鴨舞台競美賽，吸引上千名民眾到場圍觀加油。
為何找上柯爾鴨來當特別來賓？賴正鎰表示，鄉林主張台北早年在「水城台北」時期，到處都是水田，農戶常運用鴨子放養在稻間棲息和尋食活動，發揮其捕蟲、吃（踩）草、耕耘且刺激水稻健壯生育等多功能效果，鴨的排泄物又能作為肥料，有利改善稻田生態環境。鴨鴨走路左搖右擺可愛模樣，可愛又療癒。藉由萌寵柯爾鴨來基地走秀，重溫老台北城的美好歲月。
這次在建築基地策畫「臺北食穗季」，一連兩週在台北城核心鬧區以當代節慶方式，重現老臺北城稻收慶典的喜悅與熱鬧，5／25先由萌度破表的萌寵柯爾鴨，展開一場別開生面的時裝秀，市集不僅有以天然、健康、日系生活為主的創意輕食與質感選物，更有寵物溝通師到現場為民眾解答與寵物的各式生活問題，吸引許多鄰里鄉親及毛小孩飼主們齊聚。
基地面積超過1,000坪的「鄉林中山賦」，以水景、竹林合圍、石憩、雪白石鋪面等景觀作綠美化休憩空間，提供市民踏青休閒，為了延續這份感受歲月美好印記的分享初心，持續舉辦各式活動邀請民眾前來體驗這裡難得的綠地景觀空間，鄉林「臺北食穗季」熱情邀請大家攜帶自家萌寵來曬太陽、或是三五好友席地野餐；6／1-6／2露天豐年時尚餐車派對，快閃時段還有近25萬粉絲追捧的「大仁哥蔗香脆皮桶仔雞」等多家排隊美食餐車，提供更多的美食饗宴。
六月上旬就要正式開工的「鄉林中山賦」，基地位於吉林路與農安街口，是鄉林建設歷經20年以上整合推出的台北市第一個都更案，將規劃兩棟地上15層樓，地下3層的大樓住宅，主力為2、3房產品，可分回38戶住宅與一戶店面，分回總銷約30億元，今年農曆年後開始潛銷，四月開始公開行銷，目前已售三成。
鄉林於民國94年成立台北分公司，從第一個建案文山區「鄉林原創」到中山區「鄉林京華」、士林區「鄉林陽明」與「鄉林層峰」等等，近二十年來推出多個飯店式管理的高端住宅，普受市場認同與肯定，才能取得80多位地主信任，整合出這塊千坪以上稀珍土地。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：