人行17日聚焦優化房屋金融政策推出一系列措施，政策量價結合。過去一周，大陸多地火速跟進落實房市新政。初步統計，目前，已有湖北、河北、重慶等省市宣布，取消當地首間房和第二間房貸款利率下限。省會城市中，福州、長沙也已跟進。非省會城市中，泉州、南平、蕪湖也宣布跟進。
大陸央視報導，至於「降低大陸層級個人房屋貸款最低首付比例」的政策也得到多地正面回應。例如，湖北宣布取消購屋限制，符合居民剛性和改善性購屋需求。同時降低購屋門檻，將首間房屋最低首付比例，從不低於20％調整為不低於15％。第二間房最低首付比例，從不低於30％調整為不低於25％。
人行雲南省分行宣布，自5月25日起，雲南全面下調商業性個人住房貸款最低首付款比例，首間房屋商業性個人房屋貸款最低首付款比例，從不低於20％調整為不低於15％。第二間房屋商業性個人房屋貸款最低首付款比例，從不低於30％調整為不低於25％。
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