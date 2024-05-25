新任行政院長卓榮泰25日視察「台電公司桃園區處穩定供電作業」，新任經濟部長郭智輝陪同。卓揆財經團隊上任來首次的周末行程，就直接迎戰4月間密集停電的桃園地區，

桃園在4月份停電的次數高達35次，郭智輝對此表示，35次的停電大部分都是因為配電比較老化。他說，因為當地人口增加饋線比較不足，這些部分正在做改善工作，郭並當地公開強調「35次（停電）跟電不足，完全沒關係。」

郭智輝並回答媒體指出，今年有兩波用電比較多的時間，第一個在夏季，第二個在10月份，「這兩個時點，我們都準備好了，不會缺電。」

此外，郭智輝也說，三接的工程明年第一季會開始運轉。有關能源政策跟核電部分的問題，郭也透露下周四（30日）會向媒體再做說明。