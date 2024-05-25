【時報-台北電】綜觀近一周紐約COMEX貴金市場漲跌互見，上周五(5/17)紐約期金回揚逾1%；因中國央行宣佈新措施以穩定樓市，比例調整為不低於15%，將下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點以及首套房商貸最低首付且比例創下史上最低，並為金價黃金帶來支撐。
黃金部分；周一(5/20)紐約期金漲近1%，由於美國4月消費者物價漲幅低於預期，顯示通膨恢復下行趨勢，增加市場對聯準會(Fed)9月降息的預期，加上伊朗總統因直升機失事喪生，令市場擔憂地緣政治恐升溫，提振了投資人對黃金的避險需求，令黃金再創歷史新高；周二(5/21)至周四(5/23)紐約期金連3黑，受累於美元上漲0.03%，削弱投資人以美元計價的黃金購買吸引力且更加昂貴，加上10年期公債殖利率上揚逾4%，同步令黃金連續3個交易日下跌，黃金截至周四報2337.20美元；白銀於周一(5/20)破32美元關卡，表現優於黃金，再生能源需求刺激太陽能產業發展，為生產大量太陽能光電板而令白銀需求不斷上升，後因美元上漲，但白銀價格仍維持在30美元，後續價格仍會持續走高，白銀截至周四報30.46美元。
分析師表示，儘管黃金於周一(20號)再度創下歷史新高，但後因Fed會議紀錄報告指出，通貨膨脹在過去一年有所緩解，但仍然居高不下，通膨較原先預期更為持久，距離目標2%仍未取得進一步進展，加上美元及美公債殖利率雙漲，降低投資人對黃金購買吸引力，另外白銀價格堅挺，雖價格小幅回落，但因現今大陽能仍為主流，白銀需求增加，價格依舊維持在30美元，再生能源需求刺激太陽能產業發展，為生產大量太陽能光電板，礦商不斷開挖銀礦來滿足市場需求。
影響價格波動品項有: ( 20240517-20240523)
5/20近月白銀報32.43美元，逾11年最高。
5/20近月黃金報2438.50美元，創歷史新高。
5/23近月鈀金報974.20美元，近一周最低，跌逾2%。
5/23近月鉑金報1030.40美元，近一周最低，跌近4%。(編輯：王思涵)(商行情網)
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