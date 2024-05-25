【時報-台北電】綜觀近一周倫敦(LME)基本金屬情勢，銅市前景看漲，提供了押注銅價繼續上漲的動能，投機狂潮基金一度將銅價推高至11,104.5美元的歷史高位，自年初以來已經大漲30%，引發投機基金獲利了結，致本周倫敦(LME)銅價在創下歷史新高後回落下跌；力拓公司宣布其位於澳洲昆士蘭州的精煉廠氧化鋁出口第三方合同遭遇不可抗力，受助於對原材料供應的擔憂，帶動本周倫敦(LME)期鋁價格一度漲觸近2年以來的新高；新喀里多尼亞去年的鎳礦產量占全球佔比高達6%，受鎳產地新喀里多尼亞局勢動盪的影響，本周倫敦(LME)鎳價一度漲觸自2023年8月以來的新高，隨後引發投機基金出脫獲利，致本周倫敦(LME)鎳價自9個月高點回落。

由於銅市人氣看漲，空頭回補和投機基金跟風的結果，提供了押注銅價繼續上漲的動能，近期銅價漲勢猛烈，投機狂潮基金一度將銅價推高至11,104.5美元的歷史高位，自年初以來倫敦(LME)銅價已經猛漲30%，COMEX銅價也創下每公噸11,460美元的紀錄新高，自年初以來已經大漲30%，在銅價創下歷史新高後，引發投機基金獲利了結，另外，銅價上漲飛速同時扼殺了第一大消費國中國的需求，銅加工企業紛紛減產，以及季節性提貨比往常緩慢，上海期貨交易所(SHFE)監測的倉庫中的銅庫存接近30萬噸，疊加，中國4月份精煉銅產量上升，緩解了市場對主要冶煉廠3月份減產計劃的擔憂，基本金屬出現廣泛拋售，打擊銅價走勢回落，疊加市場評估並等待美國聯邦儲備理事會(FED)會議紀要的公佈，以利於進一步了解央行的利率路徑，影響美元指數保持強勢，美元走強使得以美元計價的大宗商品變得更加昂貴失去吸引力，致本周倫敦(LME)銅價在創下歷史新高後回落下跌。

受國際宏觀因素影響下，因受助於對原材料供應的擔憂，力拓公司宣布其位於澳洲昆士蘭州的精煉廠氧化鋁出口第三方合同遭遇不可抗力，其他氧化鋁生產商可能難以如此迅速地彌補缺口，加上，在82,000噸鋁倉單取消後，倫敦金屬交易所(LME)註冊倉庫中的有倉單鋁庫存降至兩周以來的新低的55.61萬公噸，這同時也為鋁價提供了進一步支撐，帶動本周倫敦(LME)期鋁價格走勢上揚，一度漲觸近2年以來的新高。

另外，據了解，新喀里多尼亞去年的鎳礦產量占全球佔比高達6%，由於法屬新喀里多尼亞的暴亂引發了一場大規模行動，企圖用以奪回對首都努美阿的控制權，受鎳產地新喀里多尼亞局勢動盪的影響，以及市場傳言中國的庫存機構國家糧食和戰略儲備局，計劃購買不銹鋼的主要原料鎳生鐵，引發了對全球供應中斷的擔憂，疊加最大消費國中國，當局政府宣布為其陷入困境的房地產行業持續提供新的支持政策措施，帶動市場前景看漲情緒，致本周倫敦(LME)鎳價一度漲觸自2023年8月以來的新高，隨後引發投機基金出脫獲利了解，近期高漲的基本金屬價格亦出現廣泛拋售，致本周倫敦(LME)鎳價自9個月高點回落。

影響價格波動品項有: (20240517~20240523)

5/17三個月期鎳報每公噸21,080美元，漲觸9個月新高。5/20三個月期銅報每公噸10,889美元，突破每公噸11000美元大關。5/21三個月期鋁報每公噸2,725.5美元，漲觸近2年新高。5/22三個月期鋁下跌89美元，自2年高點回落。5/23三個月期銅報每公噸10,417.5美元，連3跌。(編輯:呂方維)(商品行情網）