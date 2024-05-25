【時報記者莊丙農台北報導】大宇資訊(6111)發布重大訊息，被譽為「軒轅劍之父」的大宇資訊總經理蔡明宏離職，將由陳瑤恬接任總經理一職。陳瑤恬2013年末加入大宇資訊，擔任大宇資訊副總裁兼營運長，也是全資子公司星宇互娛總經理，業界相關歷練豐富完整。

陳瑤恬指出，大宇資訊既有的研發團隊，普遍專情於數10年前單機時代的輝煌，對於遊戲業在這10多年中，從線上遊戲到手機遊戲不斷成為新主流後，研發就一直存在斷層。董事長涂俊光入主大宇資訊後的這10年，公司已經從當年奄奄一息的慘狀，轉變為一個全方位多角化發展，並涉及多項產業上市公司集團，在過去6年雖然研發本業虧損超過5億台幣，大宇資訊還能持續每年獲利直至去年。而遊戲本業的營收占比越來越低，2023年遊戲收入佔比低於15％，2024年第1季只佔不足9％。

陳瑤恬表示，未來大宇資訊將「建立全球發行平台」。從今年第1季開始，大宇資訊在遊戲發行的業務已經跨出台灣進入全世界，包括巴西、阿根廷、墨西哥、哥倫比亞等中南美國家；加上原本已經發行的泰國、菲律賓、澳洲、印度、中東等，同時發行的遊戲也包含手遊及休閒博奕遊戲，甚至6月即將在台港澳上市的「洶湧海豚」手遊，也將於第3季末登陸中南美洲。

他指出，要將遊戲發行3倍到5倍於過去的規模，如此才能挹注遊戲本業的營收。研發團隊也會重整，未來研發團隊除了既有的恐怖遊戲工作室之外，最大使命將是瞄準手機為遊戲載體，以網路社群遊戲為目標，不再固守日益縮小且兩極化的單機遊戲舞台，成為遊戲本業發展真正的後盾。

陳瑤恬自我期許，要讓大宇資再創高峰，本業絕對要力爭向上。