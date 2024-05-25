【時報-台北電】綜觀近一周乾散貨海運市場呈下跌態勢；因三大船型需求較弱，且可用運力偏多、運價較大幅度下跌，致波羅的海乾散貨BDI指數截至周四(5/23)報1796點，跌近3周新低。

海岬型船市場，儘管太平洋區貨盤尚可，但可用運力較多，且受大西洋區貿易態勢轉弱以及FFA遠期合約低迷的影響，促使多運輸鐵礦石之海岬型船運價持續減少，故海岬型BCI指數截至周四(5/23)報2584點，跌近一周低點；巴拿馬型與超輕便型船市場，由於煤炭和鎳礦運輸需求表現平平、新增貨盤有限，故船貨雙方僵持，且據悉2024下半年，中國國內採礦業的增加和可再生能源的增長可能會減少動力煤進口，這恐影響該兩船型市場，令多運輸煤炭及穀物的巴拿馬型與超輕便型船運價下降，巴拿馬型BPI指數報1832點，近一周跌0.7%；超輕便型BSI指數報1345點，跌逾一個月新低。

中國煤炭運費市場強彈，係因前期運力外流導致貨多船少運力吃緊，加上北方地區氣候升溫，電廠補庫需求增加，商談氣氛有所好轉，使得煤炭運價綜合指數CBCFI截至周四(5/23)報740.86點，漲逾4個月新高；中國鐵礦石運費市場走勢不振，係因中國鋼廠的利潤率依然疲軟，且南方處於梅雨季鋼材消費淡季，港口去庫存進展並不順利，故印度東岸-中國截至周四(5/23)報9.83美元/噸，跌破10美元大關。

影響價格波動品項有:(20240517-20240523)

05/23波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)，報1796點，跌近3周新低。

05/23海岬型運費指數(BCI)，報2584點，跌近一周低點。

05/23巴拿馬極限型運費指數(BPI)，報1832點，近一周跌0.7%。

05/23超輕便極限型運費指數(BSI)，報1345點，跌逾一個月新低。

05/23中國沿海煤炭運價綜合指數CBCFI，報740.86點，漲逾4個月新高。

05/23鐵礦石運費印度東岸-中國均價，報9.83美元/噸，跌破10美元大關。(編輯：王聖為)(商品行情網）