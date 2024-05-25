統一發票3、4月期今日開獎，統一超商公布共有4位消費者獲得千萬特別獎、2位獲得2百萬特獎、6位獲得雲端發票專屬獎1百萬。
統一超商統計有4位消費者獲得千萬大獎！一人在彰化縣秀水鄉的7-ELEVEN秀發門市購買39元的飲料；一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN鑫建昌門市購買51元的飲品；一人在新北市永和區的7-ELEVEN秀和門市購買50元的鮮食；一人在台南市麻豆區的7-ELEVEN麻學門市花141元使用ibon便利生活站列印服務與購買冰品。
還有2位獲得2百萬特獎！一人在屏東縣萬丹鄉的7-ELEVEN丹榮門市購買1,090元的CITY CAFE；一人在南投縣草屯鎮的7-ELEVEN京鑫門市購買83元的鮮食、統一豆漿、飲料。
6位雲端發票專屬獎百萬得主！一人在台中市南屯區的7-ELEVEN瑞陽門市購買20元的飲料；一人在苗栗縣竹南鎮的7-ELEVEN真開門市購買207元的鮮食、飲料、購物袋；一人在新北市淡水區的7-ELEVEN揚心門市購買219元的麵包、鮮食、飲料。
此外， 一人在桃園市觀音區的7-ELEVEN千塘門市購買28元的飲料；一人在台南市東區的7-ELEVEN致聖門市購買55元的飲料；一人在台北市大安區的7-ELEVEN敦安門市購買252元的鮮食、CITY CAFE、飲料。
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