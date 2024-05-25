【時報記者莊丙農台北報導】必應(6625)成立於2014至今邁入第10年，10年來秉持「Live in live」的核心價值深耕於展演文化產業，近年更積極投入展演專業人才的培育與實務經驗提供，陸續與國立中正大學、文化大學、南台科技大學等相關產業科系等大專院校建立產學交流，提供學生展演相關的專業職場技能及靈活的經驗分享，進而帶動產業創新，培育文化產業人才，在擴大服務觸角的同時也加深必應創造的品牌價值。

今年必應以實際行動，再度投入由經濟部與教育部共同指導、經濟部產業發展署主辦、台灣設計研究院執行的「新一代設計展」，以「超越永續」為題回應國際的永續趨勢，並且打破往年單一企業命題的模式，與春池玻璃、浩漢設計聯合出題並共同指導6組學生。期間必應曾帶領同學們參訪去年12月在兩廳院前舉行的「秋天藝術節《Operation 1'71701'/彌》見證日：終末之戰」活動彩排，藉由現場搭建完成的四面台等專業硬體設備，講解一場活動所囊括的硬體統籌、導播、控台、軟硬整合等等各面向的視角，分享必應創造在日常演出的舞台建構、職務分工等等流程與細節。

昨日「新一代設計展」開幕暨頒獎典禮上，曾擔任過李宗盛、五月天、告五人等大型演唱會硬體統籌，更接手美國搖滾樂團Maroon5（魔力紅）、日本搖滾樂團Mr.children等世界巡演台灣場的技術製作總監譚明文，已經在展演圈服務18年，產業經驗豐富，也是數度與公司團隊參與新一代設計展與學生團體投入參賽作品指導。

在複審、工作坊、評選及多次企業指導的過程中，他也發現同學們在設計技能上已具備一定程度的能力，無論是在簡報還是產品設計上都展現了良好的素養，未來如果能加強與業界的實際接觸和合作，將有助於他們在產品開發和市場推廣方面取得更全面的成就，參與產學合作的寶貴經驗，對於他們未來學位深造或就業選擇也將有很大幫助，最後也以過來人身份鼓勵學生們：「創意不只是階段性的任務，只有勤勉才能持續擴充創意的思維。」

「2024第43屆新一代設計展」在南港展覽館2館登場，展出到5月27日，共有來自國內55校、116系、1萬位設計學生、約3,500件作品參與展出，並有來自美國哈佛大學、日本千葉大學、香港理工大學、泰國朱拉隆功大學、芬蘭阿爾托大學、墨西哥州自治大學、馬來西亞雙威大學等12所國際頂尖設計院校跨海參展。