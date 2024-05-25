【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）上季業績與本季展望都超越市場寄予的超高期望，股價連續第2日創下收盤歷史新高。輝達亮眼的營運表現和展望絕對是獲得投資人青睞的主要原因，但其宣布1股拆為10股的股票分割計畫，對於這檔AI超級巨星而言，也有著不容忽視的重大意涵。
輝達在周三美股盤後公布2025財年第一季（截至4月28日）財報，其營收年增262%，為260.4億美元，遠優於市場預估的246.5億美元。淨利年增628%，為148.8億美元。Non-GAAP每股盈餘年增461%，為6.12美元，遠超出市場預估的5.59美元。
以部門來看，備受關注的資料中心部門營收年增427%，為226億美元，再創新高。
輝達預估第二財季營收為280億美元加減2%，優於分析師預估的266.1億美元。
受此激勵，輝達股價在周三盤後隨即大漲約6%，並首度漲破1,000美元大關。周四輝達股價飆漲9.32%，收在1,037.99美元，周五再漲2.57%，收在1064.69美元，連續兩日創下收盤歷史新高，市值增至2.62兆美元。
輝達亦在周三宣布1股拆為10股，自6月7日起生效，並宣布季度股利於拆股後提高150%，至每股1美分。
從表面上看，這只是分割股票，輝達在外流通股數增加、每股價格下跌，但其估值沒有改變。
然而分拆股票後股價下跌，可望吸引更多散戶買進股票，有助於增加流動性，且拆股往往被視為是公司未來成長前景的正面信號，或能帶動股價走高。輝達上次在2021年7月宣布拆股，激勵股價一度大漲逾7%。
TKer.co創辦人、財務分析師Sam RoT以沃爾瑪在1月底發布消息並在2月進行1拆3股票分割案為例，點出分拆股票與股價走勢之間的關聯。
TKer在報告中指出，根據美銀的數據，任何股票分拆後的12個月平均報酬率達25.4%，且較整體市場的平均年報酬率還高出1倍多。
換句話說，公司比較可能選在時機好的時候、而非在時機差的時侯分拆股票。
值得注意的是，輝達的股票分割也伴隨著提高股利150%。
根據輝達新公布的配息方案，其發給股東的年度股息將從上一個會計年度的3.95億美元增至每年近10億美元。對於一家截至上季底自由現金流逼近150億美元的公司而言，這個數字如同九牛一毛般微不足道。且考量到輝達近期的股價表現—過去5年來上漲逾2,600%，遠遠超出那斯達克指數的漲120%，因此有沒有發放或加發股息，應該不致於影響投資人持有輝達股票的意願。
但不可否認的是，與以往相比，這次輝達調高股利的幅度非常大。股利政策通常只會在公司面臨困境時才會出現反轉；反之，輝達這次大撒幣回饋股東，意味著該公司仍然非常看好這波AI熱潮與其帶來的機遇。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：