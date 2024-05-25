【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達（Nvidia）上季業績與本季展望都超越市場寄予的超高期望，股價連續第2日創下收盤歷史新高。輝達亮眼的營運表現和展望絕對是獲得投資人青睞的主要原因，但其宣布1股拆為10股的股票分割計畫，對於這檔AI超級巨星而言，也有著不容忽視的重大意涵。

輝達在周三美股盤後公布2025財年第一季（截至4月28日）財報，其營收年增262%，為260.4億美元，遠優於市場預估的246.5億美元。淨利年增628%，為148.8億美元。Non-GAAP每股盈餘年增461%，為6.12美元，遠超出市場預估的5.59美元。

以部門來看，備受關注的資料中心部門營收年增427%，為226億美元，再創新高。

輝達預估第二財季營收為280億美元加減2%，優於分析師預估的266.1億美元。

受此激勵，輝達股價在周三盤後隨即大漲約6%，並首度漲破1,000美元大關。周四輝達股價飆漲9.32%，收在1,037.99美元，周五再漲2.57%，收在1064.69美元，連續兩日創下收盤歷史新高，市值增至2.62兆美元。

輝達亦在周三宣布1股拆為10股，自6月7日起生效，並宣布季度股利於拆股後提高150%，至每股1美分。

從表面上看，這只是分割股票，輝達在外流通股數增加、每股價格下跌，但其估值沒有改變。

然而分拆股票後股價下跌，可望吸引更多散戶買進股票，有助於增加流動性，且拆股往往被視為是公司未來成長前景的正面信號，或能帶動股價走高。輝達上次在2021年7月宣布拆股，激勵股價一度大漲逾7%。

TKer.co創辦人、財務分析師Sam RoT以沃爾瑪在1月底發布消息並在2月進行1拆3股票分割案為例，點出分拆股票與股價走勢之間的關聯。

TKer在報告中指出，根據美銀的數據，任何股票分拆後的12個月平均報酬率達25.4%，且較整體市場的平均年報酬率還高出1倍多。

換句話說，公司比較可能選在時機好的時候、而非在時機差的時侯分拆股票。

值得注意的是，輝達的股票分割也伴隨著提高股利150%。

根據輝達新公布的配息方案，其發給股東的年度股息將從上一個會計年度的3.95億美元增至每年近10億美元。對於一家截至上季底自由現金流逼近150億美元的公司而言，這個數字如同九牛一毛般微不足道。且考量到輝達近期的股價表現—過去5年來上漲逾2,600%，遠遠超出那斯達克指數的漲120%，因此有沒有發放或加發股息，應該不致於影響投資人持有輝達股票的意願。

但不可否認的是，與以往相比，這次輝達調高股利的幅度非常大。股利政策通常只會在公司面臨困境時才會出現反轉；反之，輝達這次大撒幣回饋股東，意味著該公司仍然非常看好這波AI熱潮與其帶來的機遇。