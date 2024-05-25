美國財政部長葉倫（Janet Yellen）義大利時間24日指出，中國及印度阻礙全球國家落實被稱為「支柱一」（Pillar 1）的稅務改革方案。

香港信報報導，美國在2021年推動全球逾140個國家同意落實稅務修訂，大意上有兩項，分別稱為「支柱一」及「支柱二」（Pillar 2）的方案。「支柱一」是明訂美國為主的跨國數位巨擘的重新調配資金的稅務權益，而「支柱二」則是最低企業利率至少15％的構思。

葉倫在出席七國集團財長會議期間接受外媒訪問時指出，印度拒絕與該國討論落實「支柱一」稅改。同時，中國則自2021年經濟合作暨發展組織（OECD）推動該項報告開始，一直缺席相關討論場合。

根據OECD於2021年討論相關議題時的結論，各方要在2024年6月底前落實相關構思。葉倫表示，仍努力在該限期前達成細節安排。

同樣出席財長會議的義大利官員喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）坦言，「支柱一」方案接近失敗邊緣，原因是美國、中國、印度反對。