美國國防部24日表示，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）預計27日當周到新加坡出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）期間，會晤中國國防部長董軍，這將是兩人繼4月通話後首次會面。

香港01報導，奧斯汀2022年6月在香格里拉對話，與時任中國國防部長魏鳳和進行會談。魏鳳和警告如果有人膽敢將台灣分裂出去，中方一定會不惜一戰。同年8月時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，中方隨後切斷和美國的軍事溝通管道。

直到2023年6月的香格里拉對話，奧斯汀與當時的中國防長李尚福握手，但兩人沒有進行交流。同年11月中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在舊金山舉行峰會，達成恢復兩軍對話的共識。