外媒25日報導，美國貿易代表署（USTR）表示，美國不會延長數百種中國商品的進口關稅豁免。根據美國貿易代表署的數據顯示，目前有429種商品得到將於5月31日到期的豁免。美國貿易代表署說：「所有豁免將延長一個14天的過渡期，6月14日結束。有些豁免將延長至2025年5月31日。」

香港01引述外電消息，根據文件顯示，164種商品的豁免期將延至2025年5月31日，包括某些類型的引擎與醫療設備，以及蟹肉、背包、嬰兒座椅等。知情人士指出，貿易代表認為，延長這些豁免將支持把供應源頭撤出中國的努力，或是在沒有替代來源的情況下，為此提供更多時間。

美國貿易代表指出，102種商品的豁免不需要延期，因為大眾對此沒有要求。

美國白宮5月14日宣布，將對自中國進口的鋰電池、太陽能電池、半導體、鋁、港口起重機及電動車加徵關稅，關稅將從25％提高到100％。