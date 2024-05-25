針對有說法指香港不再是「東方之珠」，地位正被新加坡取代一事，香港商務及經濟發展局局長丘應樺最新指出，此說法絕對不是事實，並強調香港的優勢是背靠大陸，但香港必須求變，否則無法因應新投資者及旅客的需求。

香港電台報導，丘應樺表示，香港會抓住粵港澳大灣區的商機，大灣區人口多達8,600萬，GDP總值1.3兆美元，經濟規模媲美韓國及部份北歐國家，香港的優勢是可以作為進入大灣區的門戶。丘應樺又指，香港是大陸唯一實行普通法的地區，擁有良好法治、基礎建設及專業服務，對比其他經濟體非常有競爭力。

丘應樺指出，整個世界不斷在變，香港要從中尋找新機遇，但要吸引更多外國企業投資，例如中東及東協，香港需要作出改變，否則無法因應新投資者及旅客需求，尤其是中東國家。