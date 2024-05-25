中日經濟學家對話會24日在日本東京舉行，來自兩國的50多位專家學者，針對雙方共同關心的焦點問題進行交流討論。對話會由日本國際論壇、中國社會科學院日本研究所共同主辦。
香港信報報導，日本前財務副大臣鈴木馨祐在演講中指出，近年來地緣政治危機加劇，全球化形勢發生巨大改變。在這種新形勢下，推動貿易自由化符合日中兩國的根本利益。
博鰲亞洲論壇副理事長周小川在發言中強調，亞洲存在各種不同利益和分歧，但也擁有更多共同利益和合作潛力。亞洲迫切需要採取行動，在去碳化方面發揮帶頭作用，加快發展非化石能源，共同加強氣候和能源轉型融資。
另一方面，中國、韓國、日本將於5月26日和27日在韓國首爾舉行三國峰會，中國國務院總理李強、韓國總統尹錫悅、日本首相岸田文雄將出席。
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