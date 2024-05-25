最新1期3~4月統一發票中獎獎號出爐，號碼是「44140251」，不妨趁著周末趕快拿出發票對獎，如果爽中大獎成千萬富翁，下周一就不用上班啦！另外，上期1~2月發票還有千萬特別獎3張、200萬元特獎5張及雲端發票100萬元獎5張未兌領，提醒民眾別和財神擦肩而過。
除8碼全中可領千萬特別獎，二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
此外，財政部表示，1~2月期千萬特別獎及200萬元特獎，至今各有3張及5張未領；未領的千萬大獎發票分別開在桃園市的加油站、新北土城的停車場，以及高雄前鎮的全家便利商店。提醒民眾7月5日前完成兌領，以免成過路財神。
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