繼摩斯漢堡撤出中國大陸，母公司安心食品清算廈門業務後，原由潤泰集團投資，現由阿里巴巴持有的中國大潤發也爆雷，母公司高鑫零售慘虧16億人民幣（約71億元台幣），不僅關閉20家門市，更大幅裁員2萬人。財信傳媒董事長謝金河分析，電商崛起與內需消退是2大主因，但最可怕的是所有產業不斷內捲，利潤率愈來愈低。
謝金河在臉書以「我們千萬不要輸給時代」為題發文，表示這2天高鑫零售公布今年首季業績，營收725.67億人民幣，虧損逾16億人民幣，比去年同期的836.62億營收，虧損1.09億更加擴大，可見中國電商輾壓實體通路的現象愈來愈嚴重。
高鑫零售前身是中國大潤發，從90年代開始，潤泰集團總裁尹衍樑派出愛將黃明端在中國拼出一片天，黃明端也將一生賭在中國大潤發，每一次到中國參訪，聽著黃明端講述他經營大潤發的偉略，令人神往。
後來，尹衍樑把大潤發賣給阿里巴巴，每股6.5港元，後來一度漲到13.4港元，但隨著電商席捲市場，大潤發業績節節敗退，虧損金額也愈來愈大，股價也愈跌愈低，最慘剩下0.93港元。
黃明端接受訪問時曾感概表示，他打敗了所有對手，卻輸給了時代！謝金河認為，這個時代意義很深廣，一方面是電商崛起，打敗實體通路，另一個是中國的內需消退，更可怕的是所有產業不斷的內捲，利潤率愈來愈低。
過去是電商龍頭的阿里巴巴，股價最高309港元，現在在80港元左右。黃明端口中的大時代，背後涵義很廣泛。
謝金河接著話鋒一轉，表示最近立法院的多數暴力，正是台灣危機的前兆，如果大家不珍惜過去8年來台灣一步一腳印打下的好基礎，台灣往前走的腳步可能被拉扯向下。
※免責聲明：文中所提之個股、基金內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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